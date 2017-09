Ivica Todorić, donedavni vlasnik koncerna Agrokor i posljednjih dana jedan od najžešćih kritičara Vlade i pojedinih njenih članova, u proteklih je nekoliko tjedana održao nekoliko sastanaka u Beogradu.

Kako doznaje N1, Todorić je u glavnom gradu Srbije, uoči početka objave svojih prvih istupa na novootvorenom blogu, razgovarao s nizom hrvatskih, srpskih i britanskih medijskih i poslovnih savjetnika. Zanimalo ga je što oni misle o njegovoj poziciji i planiranom objavom u kojoj gorljivo optužuje Vladu za veleizdaju i nepravilnosti vezane uz takozvani lex Agrokor.

DORH ZAPRIMIO ANONIMNU KAZNENU PRIJAVU PROTIV DALIĆ I RAMLJAKA: Stoji li iza nje sam Ivica Todorić?

DETALJI TODORIĆEVOG BLOGA: Sedam dana proveo je u Beču, pomagali su mi američki odvjetnici i svaka je riječ njegova



Naoružan dokumentima

Sastajao se i sa svojim odvjetničkim timom, a u Beogradu je odradio i poseban razgovor s jednim od vodećih odvjetnika za međunarodno pravo. Na sastanke je dolazio oboružan nizom dokumenata te je od ljudi s kojima se sastajao tražio stručnu ekspertizu te procjenu njihove medijske, ali i pravne snage u potencijalnim sudskim procesima.

Želi srušiti Vladu?

Kako piše N1, najzanimljiviji detalj tih sastanaka jest Todorićeva uvjerenost i odlučnost da barata činjenicama i dokazima koji bi mogli srušiti aktualnu Vladu. Navodno je energičnost kojom je nastupio kako bi došao do tog cilja iznenadila dio savjetnika i odvjetnika, u tolikoj mjeri da su mu savjetovali da malo pripazi kod procjene činjenica koje je iznio na tim sastancima.

TODORIĆ U NOVOJ OBJAVI OPET TEŠKO OPTUŽIO VLADU I MARTINU DALIĆ: ‘Evo koje su sve zakone prekršili rušeći Agrokor’

Sastavio popis neprijatelja

Navodno je Todorić sastavio i listu ‘neprijatelja’, koju predvodi njegov bivši šef financija Ivan Crnjac, i to zbog poslovnog, ali i osobnog odnosa koji ih je povezivao u Agrokoru do donošenja posebnog zakona o izvanrednoj upravi. Slijedi ga Willi Hemetsberger, osoba koju Todorić smatra autorom roll-up kreditnog modela u Agrokoru. On je bio jedan od ključnih ljudi koji je sudjelovao u prodaji i preuzimanju Volksbanke od strane Sberbanke za 500 milijuna eura. Hemetsberger je tada, u izjavi za Financial Times, zagovarao rusku banku i kazao kako Sberbank snažno ulazi na tržišta i raste, dok se druge banke smanjuju.

Zanimljivo je kako je tada Sberbank počeo obilato kreditirati Agrokor, a danas je Hemetsberger, kao partner Ithuba Capitala iz Beča, jedan od savjetnika Vladina povjerenika Ante Ramljaka u Agrokoru. Todorić je, kako je i naveo u jednom od svojih posljednjih istupa, uvjeren kako je on izigrao i njega osobno i Sberbank te tako pomogao ulasku fondova u Agrokor.

Na Todorićevu popisu neprijatelja odmah iza Hemetsbergera je Martina Dalić, a zatim Ante Ramljak.

TODORIĆ OPET NAPADA – NOVA META JE A. RAMLJAK: ‘Savjetnik mu je glavni strateg rušenja Agrokora’