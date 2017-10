TODORIĆ OBJAVIO TABLICE I PODULJE OBJAŠNJENJE: ‘Ovo je ISTINA o Agrokoru, netko želi pokrasti ogroman novac’

Ivica Todorić danas se ponovno oglasio na blogu koji koristi u cilju diskreditiranja izvanredne uprave u Agrokoru i Vlade za koju tvrdi da mu je na nelegalan način otela kompaniju i nacionalizirala je.

U današnjoj objavi Todorić tvrdi kako su brojke, odnosno konsolidirana bilanca koju je Vladin povjerenik Ante Ramljak objavio, netočne te da netko pokušava ukrasti ogroman novac iz Agrokora.

Njegovu obranu prenosimo u cijelosti.

‘S obzirom na to da mi je nacionalizirana firma bio sam spriječen da izdam konsolidiranu bilancu za 2016. godinu. Morao sam čekati mjesecima da oni (Vlada) za ono vrijeme koje sam ja vodio Agrokor izdaju konsolidirane brojke.



Ja sam cijelo vrijeme govorio da je tvrtka imala čvrst plan za neprekidan i uspješan razvoj i da sam čin nacionalizacije kroz neustavni lex Agrokor nije imao nikakve argumente.

Da smo moj tim i ja u međuvremenu izašli s brojkama mnogi mi ne bi vjerovali, zato sam morao strpljivo čekati. Sada kada su konačno izašle konsolidirane bilance za Agrokor grupu 2015./16. godinu, koju je izdala izvanredna uprava Agrokora, a koju je revidirala revizorska agencija PwC, obraćam se javnost s činjenicama koje potvrđuju i objavljene bilance.

Želim svim dionicima vezanim uz Agrokor, javnosti i svim zainteresiranima, ukazati kako brojke koje je prezentirala izvanredna uprava Agrokora govore sljedeće – da su ukupne obveze Agrokor grupe u 2016. godini rasle oko 2% u odnosu na 2015. godinu, s time da smo imali investicije od 700.000.000 kuna. Naše obveze prema dobavljačima su rasle 2,5% odnosno 300.000.000 kuna.

1.) Nikakvih promjena u odnosu na 2015. godinu nije bilo!

2.) U međuvremenu smo 2016. godine reprogramirali dug 2+1 godinu.

3.) Agrokor je bio na domak najvećeg IPO-a u povijesti ovog dijela Europe.

4.) Pripremali smo konačno, jednu dobru sezonu za Agrokor…….

Bili smo u višestruko povoljnijoj poziciji u odnosu na 2015. godinu. To je ISTINA o Agrokoru! Nikakve zakonske zaštite Agrokor nije trebao. Trebali smo potporu jedino od one grupe ljude iz vlasti, za koje će se narednih dana vidjeti da nanose štetu i Hrvatskoj i svim dionicama u Agrokoru.

Molio bih dobavljače da pogledaju ove brojke. Molio bih dionike da pogledaju ove brojke. Kada govorim o brojkama i financijskim izvješćima, odgovorno tvrdim da smo do sada već nekoliko milijardi kuna nepravilnosti našli u izvješćima. Nenormalno je puno ograda revizora po određenim stavkama. No, u narednim danima ćemo o tome detaljnije govoriti. Svi u Agrokoru znaju za Zero report Deloitte & Touche u kojoj su ukupni dugovi Agrokora iznosili 42 milijarde, a danas je ovdje prikazano 56 miljardi. Netko očito želi obezvrijediti Agrokor da doslovno pokrade ogroman novac. Još jedanput želim odgovorno naglasiti – brojke koje je izdala Agrokor izvanredna uprava nisu točne!

Dosta toga je u financijskom izvješću napravljeno netočno i protuzakonito s puno manipulacija. Brojke dugovanja prema dobavljačima i brojke prema kreditima i zajmovima su točne, a Agrokor je bolje stajao 2016 godine!’, objavio je Todorić.