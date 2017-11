PRVA OBJAVA NA BLOGU NAKON UHIĆENJA: ‘Nisam se skrivao i neću dopustiti da me se ušutka. Itekako ću govoriti!’

Nakon što je uz jamčevinu pušten da se brani sa slobode, Ivica Todorić novinarima je najavio ‘da će ga uskoro često čuti’ i da će se oglašavati sve više. To se i dogodilo pa je Todorić već večeras objavio novi post na svom blogu.

U novoj objavi Todorić tvrdi da se uopće nije skrivao prije nego što se predao policiji u Londonu.

Njegovu objavu prenosimo u cjelosti:



‘Kao što sam već javno izrekao, nisam se skrivao, moja su adresa te osobni i kontakti mojih odvjetnika vlastima poznate još od 10. listopada. Te sam podatke osobno dostavio nadležnim institucijama i čekao da me pozovu. Sud, čijem sam se pozivu odazvao čiste savjesti, je sagledao sve argumente obiju strana i odlučio da sam slobodan čovjek. Sudskoj se odluci veselim, no kao odgovoran čovjek ne mogu je i ne želim komentirati. U Londonu sam jer su mi teško povrijeđena ljudska prava i ugrožena elementarna pravna sigurnost i imam svako pravo boriti se protiv laži i konstrukcija kojima me se želi prikazati kao čovjeka koji je u teškoj opreci sa pozitivnim zakonima moje države. To nije tako, i to ću dokazati.

Neću dopustiti da me se političkim dekretom osudi bez suđenja kao i da me se ušutka jer moj govor očito smeta onima koji su mi oduzeli vlasništvo. Itekako ću govoriti, jer je sloboda govora jedno od temeljnih ljudskih prva ma koliko nekome smetala istina . Ovim bih putem posebno želio zahvaliti svim medijskim kućama čiji su predstavnici danas cijeli dan, unatoč lošem vremenu, bili pred zgradom suda kako bi javnost izvijestili o sudskoj odluci. Naravno, zahvaljujem i svima koji su izvještavali o ovom događaju a nisu stigli poslati svoje dopisnike. Javni je govor, pa bio on ponekad i kritika, stup svakog demokratskog društva i nitko ga nema pravo ograničavati’, napisao je Ivica Todorić na svom blogu.

