TODORIĆ VIŠE NEMA KONCESIJU NAD PRIVATNIM OTOKOM: ‘Pun kufur mu je ove situacije, pristao mi je vratiti pravo upravljanja’

Ministar državne imovine u veljači je rekao kako nad ovim otokom nije naplaćen dug od 200 milijuna kuna, a sada je pravo upravljanja Ivica Todorić vratio čovjeku od kojeg ga je i otkupio.

Ivica Todorić više nije koncesionar otoka Vele Smokvice kod Rogoznice, potvrdio je direktor tvrtke Grafoplasta Ante Lušić, koji je 1995. ugovorom s Ministarstvom obrane dobio dugogodišnje pravo korištenja tog otoka, a u međuvremenu je svoju tvrtku i to pravo prodao Todoriću i sada je, po nepoznatoj cijeni, otok vratio te se njime ponovno koristi.

“Todoriću je ‘pun kufer’ ove situacije o kojoj bruji čitava Hrvatska, a kako sam mu ja davno govorio da mi je želja vratiti upravljanje nad otokom o kojem sam se – što samostalno, što za njega – brinuo 22 godine, on je sada na to pristao i opet sam na početku, rekao je Lušić za ŠibenikIN ne navodeći pojedinosti dogovora po kojemu je Grafoplast vratio dugogodišnje pravo korištenja otoka Smokvice.

Ministarstvo obrane dalo je Grafoplastu 1995. godine pravo korištenja otoka Smokvice na 30 godina, a ugovor je potpisala i treća strana, Općina Primošten, koju je poslije naslijedila utemeljena Općina Rogoznica. U međuvremenu je Agrokor Ivice Todorića od Ante Lušića otkupio Grafoplast, te se Todorić zajedno s obitelji počeo koristiti otokom. Lušića je Todorić zadržao na čelu tvrtke i zadužio ga za upravljanje otokom.



Nije naplaćen dug od 200 milijuna

Priča o Smokvici aktualizirana je u veljači ove godine, kad se se počeli otkrivati Todorićevi problemi i kriza u Agrokoru. Goran Marić rekao je tada na konferenciji za novinare kako za koncesiju nad otokom nije naplaćen dug od 200 milijuna kuna.

“Danas sam bio u Ministarstvu državne imovine, išao sam vidjeti koliki je taj dug jer iznos od 200 milijuna kuna ne prihvaćam”, rekao je Lušić za ŠibenikIN te dodao kako to “nema veze s mozgom” te da treba utvrditi stvarni iznos. “Ako u ministarstvu budu inzistirali na velikom dugu, može se dogoditi da Grafoplast ode u stečaj i propadne, a to ovisi samo o državi. U tom slučaju, ja više nemam nikakvih interesa nad otokom i odlazim”, istaknuo je, dodajući kako nije sporno da dug postoji, ali on nije ni približno toliko visok kako tvrde u Ministarstvu državne imovine.

“Pokušavaju prezentirati da se na Smokvici 20 godina ništa nije radilo, što nije istina. Otok sam preuzeo u očajnom stanju i sve što je na njemu vrijedilo bilo je pokradeno i devastirano”, ustvrdio je Lušić, koji je, kako je rekao, u obnovu infrastrukture na Smokvici uložio pet milijuna eura.

Ima partnere za ulaganje?

“Ako me potjeraju s otoka, neka se opet krade i devastira, to onda više neće biti u mojim rukama”, rekao je, dodajući kako ima partnere koji s njim žele uložiti u komercijalni turistički razvoj tog otoka u rogozničkom akvatoriju.

O kojim je partnerima riječ, Lušić nije htio reći, a na pitanje je li promjena vlasnika u sudskom registru samo predstava za javnost kako bi Todorić, neovisno o tome kako se riješe njegove poslovne muke, preko njega zadržao upravljanje nad Smokvicom, Lušić je odgovorio kako on nije fiktivni nego pravi partner.

“Ako uspijem zadržati kontrolu nad otokom, imam ambicije urediti ga u suradnji s partnerima čija imena još ne želim otkrivati. Ipak, sve ovisi o dogovoru s državom koja bi trebala ispostaviti realan dug jer će Grafoplast u suprotnom otići u stečaj i biti likvidiran”, rekao je Lušić.