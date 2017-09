TODORIĆ IPAK LAŽIRAO PODATKE O POSLOVANJU AGROKORA? Revizijom utvrđen gubitak od 15 milijardi kuna u 2016.

Prema posljednjim podacima revizije u koncernu Agrokor, brojke se ipak ne slažu. Bivša Todorićeva uprava lani je objavila da je koncern u 2015. godini imao dobit od 1,2 milijarde kuna dok je revizijom sada utvrđeno da je te godine koncern imao gubitak, koji se u 2016. godini popeo na visokih 15 milijardi kuna.

Izvanredna uprava koncerna Agrokor najavila je za petak objavu najnovijih podataka dobivenih revizijom, a očekuje se da bi do tada i sud mogao objaviti tražbine. Tada bi cijela financijska situacija bila poznata te bi se napokon mogla znati točna visina duga ovog najvećeg koncerna u Hrvatskoj.

Prema posljednjim podacima izvanredne uprave, taj je dug bio 40,3 milijarde kuna, a u novom izvješću bit će tek neznatno veći. Zajedno s revizorima koji su završili višemjesečni posao utvrđivanja raznih propusta u knjiženju, a koji su doveli do poraznih podataka, od početka procesa u sjedištu koncerna sjede i predstavnici DORH-a, od kojih se očekuje sljedeći potez, piše Večernji list.



Revizijsko izvješće

Revizijom koja se provodila od postavljanja izvanredne uprave na čelo koncerna Agrokor utvrđivalo se točno stanje vrijednosti kompanije s obzirom na podatak da je Todorić možda napuhao vrijednost kompanija na burzi.

Nakon što je tjednik Nacional objavio podatke koji ukazuju na to da je u završnom revizorskom izvješću otkriveno da je Ivica Todorić lažirao vrijednost Agrokora i precijenio ga za dvije milijarde eura, oglasio se i sam Todorić koji je objasnio kako se sastavljaju izvješća. Izvješće kuće Price Waterhouse Coopers bit će službeno dovršeno ovog tjedna, a u sukusu će se naći informacija o Todorićevom lažiranju poslovnih knjiga i pogrešnom predstavljanju vrijednost Agrokora, što je dovelo u zabludu inozemne kreditore, tvrde u Nacionalu.

Na temelju lažiranih poslovnih izvješća, prema pisanju Nacionala, radilo je i više konzultanstskih kuća koje su bile zadužene za pripremu Agrokora za izlazak na IPO. Prema Todorićevom planu to se trebalo dogoditi do lipnja 2017., a na IPO je trebao izaći prehrambeni dio koncerna. No, prema novim informacijama i Nacionalovom izvoru iz Agrokora čini se da je procjena vrijednosti tog dijela koncerna, koja je iznosila 2,5 milijardi eura, bila neutemeljena. Todorić na kraju na IPO nikad nije izašao.

Potkraj prošlog tjedna Ivica Todorić pokrenuo je blog u kojem se odlučio javno suočiti s mnogim akterima među kojima Vladinim povjerenikom Antom Ramljakom, ministricom gospodarstva Marinom Dalić, te mnogim drugima, optužujući ih za ‘udruženi zločin’.

Objasnio metodologiju sastavljanja izvješća

Putem bloga je u posljednjoj objavi objasnio kako uprave sastavljaju izvješća na temelju svojih poslovnih politika, a da se izbor računovodstvenog postupka temelji na postavljenim poslovnim ciljevima kompanije. A njegovi ciljevi bili su razvoj i investicije.

‘Poslovna strategija i poslovni ciljevi Uprave pod mojim vodstvom bili su razvoj i investicije, a tom smo cilju prilagodili izbore računovodstvene politike. No uprava pod vodstvom povjerenika Ramljaka ima neke druge strategije i ciljeve pa se očito prilagođavaju i računovodstvene metodologije’, objasnio je jučer u svojem blogu Ivica Todorić.

‘Ako je promjena računovodstvenih politika značajna, onda bi to revizori morali u izvještajima iskazati. U tom je slučaju iznimno važno poštivati osnovna načela – prije svega načela opreznosti i razboritosti, po kojima se bilančne pozicije ne smiju niti podcjenjivati niti precjenjivati. Izvješća koje bi trebao izdati koncern Agrokor za 2016. godinu izdaje nova uprava pod vodstvom povjerenika, znači ne revizori. Revizori će samo dati mišljenje. Upravo je nevjerojatno da ni revizija ni postojeća uprava nisu zvali na razgovor odgovorne osobe na koje se taj izvještaj odnosi’, napisao je Todorić te dodao kako je Ramljak nakon preuzimanja Agrokora rekao da koncern mora nestati, razdijeliti i rasprodati.

‘Ako je istina što pišu mediji, onda je to očito dramatična promjena ciljeva i strategije kompanije iz čega proizlazi i prilagođavanje računovodstvenih politika. Ipak, ovdje želim ponoviti da izvješća za 2016. godinu kad ja sam vodio kompaniju izdaje i potpisuje Ante Ramljak’, kazao je Todorić.

Potvrđeno je i da je protiv Martine Dalić i Ante Ramljaka podnesena anonimna kaznena prijava. Iako se misli da iza nje stoji Todorić, on je na blogu to opovrgnuo.

