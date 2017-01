‘TO JE ŽIGOSANJE LJUDI!’: Ministranti u Slavoniji na kuće onih koji ne prime svećenika kredom stavljaju minuse

Da živite u mjesti Lapovci kraj Vimkovaca i ne primite župnika u kuću tijekom blagoslova domova, na vašem bi se domu našao kredom ispisan znak minusa.

Početak godine ujedno označava i početak katoličkog blagoslova kuća, a čini se kako se svake godine upravo na tu temu javljaju određeni problemi.

U naselju Lapovci kod Vinkovaca ove godine ministranti su kredom označavali u koje kućanstvo župnik može ući, gdje ne može, a gdje nikoga nije bilo kod kuće, piše Lokalni.hr.

‘Mi smo nule za njih’

‘Smatram kako je to, na neki način, žigosanje ljudi. Bijelom kredom, a bilo je slučajeva i da su koristili i kredu u boji, stavljaju minus ili plus na vrata. Onima koji primaju svećenika u dom ispišu plus. Stavljaju i ‘0’ jer valjda tako žele reći da smo mi ‘nule za njih’, rekao je mještanin Krešimir Pleše.



Župnik Ladislav Dort ispričao se svima koji su se ovom praksom našli povrijeđenima, ali i pojasnio kako ‘obilježavanje kuća’ funkcionira. On kaže da se proteklih godina na zidove kredom isisavala ‘0’, no da je on to svojim dolaskom promijenio.

Minus može postati plus?

‘Sada ministranti kredom na vrata ili kapije građana koji primaju svećenika u kuću ispišu plus. Na vrata onih koji ne primaju svećenika ili nisu u tom trenutku bili doma stave malu crticu koja se kasnije, ako bude potrebe i želje, pretvori u plus’, pojasnio je župnik Dort.