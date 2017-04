‘TKO VAM JE REKAO DA RATUJEM S CRKVOM?’ Petrinin duhovni put do novih turista težak je dva milijuna kuna i vidjet će ga i u Italiji

Više od 17 matera visok kip Gospe od Loreta gradi primoštenski gradonačelnik Stipe Petrina, ali i, kako kaže, njegovi sugrađani koji je štuju i spremno izdvajaju donacije. Riječ je o kipu iznad Primoštena koji bi se trebao vidjeti i u Italiji i – privući nove turiste u lijepi dalmatinski gradić.

Gradonačelnik Primoštena ne prestaje se hvaliti kako će se njegova Gospa od Loreta moći vidjeti čak i iz Italije, prenosi Slobodna Dalmacija. Radi se o 17.3 metra visokom spomeniku koji će biti podignut na brdu Gaj pored Primoštena, a koje je samo visoko 173 metra. A s te se visine za lijepog vremena ne vide samo brojni hrvatski otoci, već navodno i Monte Gargano s druge strane Jadrana. Kip bi trebao biti gotov slijedećeg proljeća, a tada će postati jedan od najvećih marijinih spomenika na svijetu.

“Koliko sam čuo, ima jedan veći u Kolumbiji, posvećen Gospi. A ovaj naš primoštenski, posvećen Gospi od Loreta, bit će najveći mozaički spomenik na svijetu”, tvrdi Stipe Petrina.

“Bit će i osvijetljen, a zbog te svjetlosti i mozaika od tisuća ugrađenih raznobojnih kvarcita, stakalaca i ogledala, od kojih su najveći promjera tri puta tri centimetra, izgledat će kao da lebdi na vrhu brda”, dodaje arhiteke Aron Varga.



Dok gradi kip Petrina hvali šibenskog biskupa u miru Antu Ivasa zbog potpore, što je u usprotnosti s njegovim do sada javno iznesenim stavovima o Crkvi. “Odakle vam to da ja ratujem s Crkvom? Ja ratujem s pojedincima u Crkvi koji iskrivljuju smisao vjere, a ne sa Crkvom kao institucijom. Tu, što se tiče odnosa prema Crkvi kao prema instituciji slijedim nauk Ante Starčevića i Stjepana Radića“, kaže Petrina.

Svi Primoštenci štuju Gospu od Loreta

A Gospa od Loreta je ono po čemu se Primoštenci uvijek prepoznaju.

“Nju štuju svi Primoštenci, i ovih tri tisuće u općini i onih još toliko rasutih po svitu, bez obzira na politička uvjerenja, štuju je čak i – ateisti, oni šta ne viruju u Boga” objašnjava primoštenski gradonačelnik.

Do velebnog spomenika voditi će četiri velike pješačke staze, s oko tisuću stepenica svaka. No, to će se napraviti tek u drugoj fazi izgradnje, nakon što se izgradi spomenik unutar kojeg će se nalaziti kapelica Gospi od Loreta.

Petrina kaže kako je cijena cijelog projekta oko dva milijuna kuna, te da je od samog početka financiran dobrovoljnim prilozima. “No, onda smo shvatili da na taj način ne bi mogli planirati dinamiku radova, pa smo odlučili financirati je iz općinskog proračuna, iako se ljudi stalno interesiraju kako bi mogli uplatiti donacije”, pojašnjava gradonačelnik.

Gospa jača turizam

Izgleda kako bi spomenik Gospi Loretskoj mogao postati ne samo novi simbol Primoštena, već i novi smjer njegovog turističkog razvoja.

“Mi smo zbratimljeni s talijanskim mjestom Loretom, i njihova nam je delegacija, kada je nedavno bila u Primoštenu, kazala kako su nedavnim ukazom pape Frane na svjetskoj hodočasničkoj ruti štovatelja Majke Božje Loretske upisana četiri grada – Loreto, Prag, Krakow i Primošten”, rekao je Petrina.

Kaže kako se to fantastično poklopilo s izgradnjom kipa Gospi, te bi moglo rezultirati i dodatnim turistima.

Najveći mozaik u Hrvatskoj

Rad na spomeniku Gospe od Loreta počeo je 2012. godine. Sam postament je visine pet metara i na njemu će se nalaziti 12-metarska skulptura Gospe od Loreta. Zvonoliki lik gospe u mozaiku radi profesor Milun Garčević, u tonovima je od bijele do svijetlog okera i zlatne, sastavljenog od četiri vrste kvarcita, stakalaca i ogledala, tzv. smalte, od kojih su najveći tri puta tri centimetra. Bit će ukupno 85 četvornih metara mozaika, što je najviše u Hrvatskoj.

Betonažu prstena od kojeg se sastoji Gospin kip iz sedam dijelova, po oplati koju je napravio akademski kipar Marin Marinić u poliesteru, radi u Lučkom firma Kamgrad. Prvi dio plašta je i najveći, težak je devet tona. Samu glavu po Donatelovom modelu radio je akademski kipar Nikola Vudrag.

Mozaik će se na beton lijepiti specijalnim ljepilima koji moraju izdržati ekstremne uvjete, od minus 30 do plus 90 stupnjeva, a Gospa će licem biti okrenuta prema Primoštenu i gledat će na primoštensko ‘staro selo’.