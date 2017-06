TKO SU LJUDI KOJI PREUZIMAJU 7 MINISTARSTAVA? Doznajte detalje o novim Plenkovićevim ministrima

Hrvatski sabor u petak je potvrdio Davora Božinovića, Predraga Štromara, Blaženku Divjak, Dražena Bošnjakovića, Lovru Kuščevića, Tomislava Ćorića i Marka Pavića za nove ministre u Vladi Andreja Plenkovića.

USPJELO MU JE, PREMIJER SKUPIO 78 RUKU U SABORU: Plenkovićevu Vladu spasili manjinci, 5 HNS-ovaca i ponovno – Tomislav Saucha

O još jučer poznatim novim ministrima danas su raspravljali saborski Odbori i postavljali im pitanja, nakon čega im je u Saboru glasovanjem iskazano povjerenje. Svi novi ministri prisegnuli su u Hrvatskom saboru na novu dužnost u Vladi RH.





Davor Božinović

Predstojnik Ureda predsjednika Vlade Davor Božinović (HDZ) izabran je za ministra unutarnjih poslova. Božinović je rođen 27. prosinca 1961. u Puli, a u Zagrebu je završio Fakultet političkih znanosti, gdje je i doktorirao iz područja međunarodnih odnosa i nacionalne sigurnosti.

Predstojnik Ureda obvezni je član svih stalnih radnih tijela Vlade, sudjeluje u pripremi i sazivanju Užega kabineta u suradnji s Glavnim tajništvom, te sudjeluje u radu sjednice Vlade. Božinović je čovjek od premijerova najvećeg povjerenja, bivši ministar obrane Republike Hrvatske i diplomat u mandatu premijerke Jadranke Kosor.

Karijeru započinje 1987. kao savjetnik u Republičkom sekretarijatu za narodnu obranu Hrvatske, a kasnije postaje predsjednik Novačke komisije u Ministarstvu obrane RH. Obnašao je brojne diplomatske funkcije, bio savjetnik u Odjelu za konzularne poslove Ministarstva vanjskih poslova RH, savjetnik u hrvatskim veleposlanstvima u Bugarskoj i Bosni i Hercegovini te veleposlanik Republike Hrvatske u Srbiji i Crnoj Gori. Veleposlanik Republike Hrvatske u svojstvu šefa Misije RH pri NATO-u, postaje 2005.

S mjesta državnoga tajnika za politička pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija (MVPEI) i posebnoga izaslanika predsjednice Vlade Republike Hrvatske za jugoistočnu Europu krajem 2010. predsjednica Vlade predložila je Božinovića za novoga ministra obrane. Dužnost zastupnika promatrača Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu obnašao je godinu dana.

Predrag Štromar

Potpredsjednikom Vlade i ministrom graditeljstva i prostornog uređenja postao je Predrag Štromar. Rođen je 13. siječnja 1969. godine u Varaždinu, a diplomirao je i magistrirao ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. HNS-ovac je od 1991. godine, a djelovao je u raznim tijelima obnašajući brojne funkcije. U Varaždinskoj županiji radio je kao zamjenik župana, potom kao župan.

Od 1998. do 2002. radio je kao direktor računovodstva, financija i komercijale da bi prešao u Inu, poslovni centar Varaždin, na mjesto direktora. Član Predsjedništva Županijske organizacije HNS-a Varaždinske županije postao je 2001., a 2004. godine i potpredsjednik. Mjesto župana Varaždinske županije nakon drugog mandata izgubio je na izborima od svog nekadašnjeg stranačkog kolege Radimira Čačića.

Blaženka Divjak

Profesorica i prodekanica na varaždinskom Fakultetu organizacije i informatike Blaženka Divjak nova je ministrica znanosti i obrazovanja. Rođena je 1. siječnja 1967. u Varaždinu, matematiku je doktorirala 1998. u Zagrebu. Od 2010. godine radi kao redovita profesorica iz matematike, a od 2014. godine je prorektorica za studente i studije Sveučilišta u Zagrebu.

Istaknula se u projektima elektronskog učenja, vodećim funkcijama u području znanosti i obrazovanja u nizu regionalnih, nacionalnih, međunarodnih organizacija i institucija. Medalju Varaždina za promociju sveučilišne djelatnosti dobila je 2005. godine, a na Sveučilištu u Zagrebu posebno priznanje rektorice za razvoj kvalitete. Posebnu nagradu dobila je za unaprjeđenje međunarodne suradnje u školskoj godini 2008./2009., kao i prvu nagradu za vođenje najboljeg elektroničkog kolegija na Sveučilištu u Zagrebu.

Autorica je više od 50 znanstvenih i 30 stručnih radova, izlagala je na 50 konferencija, napisala sedam knjiga, od čega su dvije sveučilišni udžbenici iz matematike. Koordinirala je i vodila 14 nacionalnih i međunarodnih znanstvenih i razvojnih projekata, objavila preko 50 znanstvenih i 30-ak stručnih radova, izlagala na znanstvenim konferencijama i stručnim skupovima.

Dražen Bošnjaković

Kao novi ministar pravosuđa potvrđen je HDZ-ov Dražen Bošnjaković. Rođen je 6. siječnja 1961. u Vukovaru, diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Prije ulaska u politiku radio je u svom odvjetničkom uredu. Radio je u stručnim službama Skupštine općine Ivanić Grad, bio tajnik Sisačko-moslavačke županije, predsjednik Županijske skupštine Zagrebačke županije. U siječnju 2008. imenovan je za državnog tajnika u Ministarstvu pravosuđa, a u mandatu premijerke Jadranke Kosor bio je na funkciji ministra pravosuđa. Član je Središnjeg odbora HDZ-a i potpredsjednik Županijskog odbora HDZ-a Zagrebačke županije.

Lovro Kuščević

Na mjesto ministra uprave dolazi kao dosadašnji ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, a tu dužnost obavljao je i u Vladi premijera Tihomira Oreškovića. Rođen je 2. kolovoza 1975, u Supetru, oženjen je i otac dvoje djece. Diplomirao je 1999. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

U razdoblju od 2013. – 2016. bio je vijećnik u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije, a od 2005. do 2016. načelnik Općine Nerežišća. Od 2000. do 2005. radio je u privatnom sektoru. Za predsjednika općinske organizacije HDZ-a Nerežišće izabran je 2001., a 2011. postao je potpredsjednik ŽO HDZ Splitsko dalmatinske županije i član Središnjeg odbora HDZ-a. Od 2012. do 2016. bio je predsjednik HDZ-ova Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Tomislav Ćorić

Za ministra zaštite okoliša i energetike izabran je Tomislav Ćorić, dosadašnji ministar rada i mirovinskog sustava. Rođen je 17. studenoga 1979. u Pločama, a na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorirao je 2011. godine. Član je Hrvatskog društva ekonomista. Od 2003. godine radi na katedri za financije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Od svibnja 2014. predsjednik je HDZ-ova Odbora za financije, a bio je i član radne skupine za izradu gospodarskog programa. Kao kandidat HDZ-a od lipnja 2016. obnašao je dužnost zastupnika u osmom sazivu Hrvatskog sabora. U sklopu znanstveno nastavnog rada autor je više desetaka znanstvenih i stručnih radova.

Marko Pavić

Dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, inženjer fizike i magistar znanosti Marko Pavić novi je ministar rada i mirovinskog sustava.

Predsjednik je udruge bivših stipendista britanske vlade u Hrvatskoj Chevening Alumni Hrvatska, član Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i član HDZ-a. Bio je voditelj projekata EU-a u Institutu za stručno usavršavanje mladih, kao i voditelj projekata u Udruzi za očuvanje hrvatskih voda i mora SLAP.