TKO O ČEMU, PRAVAŠI O UJEDINJENJU: HSP okuplja koaliciju, pridružio bi joj se i jedan zaboravljeni lik

Kao i uvijek uoči izbora, ovoga puta lokalnih koji će biti održani u svibnju, pravaši raštrkani u pet-šest političkih stranaka dogovaraju se o ujedinjenju ili barem zajedničkom izlasku na izbore.

Inicijator novog okupljanja je HSP koji kroz inicijativu “HSP je dom za sve pravaše” pregovara o koalicij s još nekim pravaškim strankama, a razgovara i o povratku nekih bivših članova, piše Novi list.

Pozvali Paragu da se vrati ‘doma’

Jedan od njih je i Dobroslav Paraga koji je nakon obnove djelovanja stranke 1990. godine bio njezin prvi predsjednik.

“Kroz našu inicijativu “HSP je dom za sve pravaše” želimo okupiti ne samo manje pravaške stranke nego smo pozvali i našeg prvog predsjednika Dobroslava Paragu da nam se ponovo pridruži. Razgovarao sam s Paragom, poznajemo se budući da sam u stranci dugi niz godina. On je spreman razgovarati o povratku, ali ima i zazor od toga s obzirom na sve što se događalo u stranci dok je on bio u njoj. Ali ostavio je prostor za razgovore. Ipak je on bio naš prvi predsjednik. Svakako želim reći da su vrata otvorena i svima ostalima koji su morali napustili stranku jer su u njoj doživjeli neugodnosti”, kazao je za Novi list dopredsjednik HSP-a Zvonko Mlakić.



Paraga je 1990. izabran za predsjednika obnovljenog HSP-a, vodio je stranku na parlamentarnim izborima 1992. godine i tada se kandidirao za predsjednika Republike. No, ubrzo je ušao u sukob s članovima vodstva stranke okupljenima oko Ante Đapića. Oni su ga na izvanrednom saboru stranke u Kutini smijenili, a HSP je tada preuzeo Đapić dok je Paraga osnovao HSP 1861, stranku koja nije bilježila značajnije rezultate.

PORUKA ŠEFA HSP-a ĆORIĆU, TEPEŠU I ĐAPIĆU: ‘Nemojte se kandidirati, neću ni ja’

Svi dolaze u obzir osim HSP AS-a

HSP pregovara o zajedničkom izlasku na izbore i s Autohtonim HSP-om koji vodi Dražen Keleminec, te s Hrvatskom čistom strankom prava (HČSP) na čijem je čelu Davor Trbuha.

“Održali smo već nekoliko krugova razgovora i imali nekoliko zajedničkih aktivnosti. Tako smo, na primjer, zajednički otišli na obilježavanje 25. godišnjice srpske okupacije Vukovara i položili zajednički vijenac. U svakom slučaju, očekujem da se konačni dogovor o zajedničkom izlasku na izbore dogodi nakon našeg Izbornog sabora koji će se održati 25. veljače ove godine na kojem će biti izabran novi predsjednik stranke”, kazao je Mlakić.

U obzir za suradnju, po Mlakićevim riječima, jedino ne dolazi HSP dr. Ante Starčević jer članovi HSP-a tu stranku doživljavaju kao produženu ruku HDZ-a. No spremni su, kaže, primiti natrag sve one koji su otišli u HSP AS, a sada su doboko razočarani politikom koju vodi ta stranka.

POGLEDAJTE BIZARNI GOVOR PERE ĆORIĆA: ‘Prošla su vremena kad su pravaši imali dva zuba u glavi, ali…’