TKO JE SAUCHA? Mladi SDP-ovac bio je Milanovićeva desna ruka, a javnost ga pamti po incidentu na ‘Snježnoj kraljici’

SDP-ov saborski zastupnik Tomislav Saucha, kojem je Mandatno-imunitetno povjerenstvo na zahtjev DORH-a jutros skinulo imunitet zbog sumnje da je svojedobno, kao predstojnik Ureda premijera Zorana Milanovića isplaćivao dnevnice za nepostojeća putovanja u inozemstvo, bio je Milanovićeva desna ruka.

U ‘aferi Dnevnice’ 36-godišnjeg se SDP-ovca tereti da je bio ovlašten nalagati izdavanje i svojim potpisom odobravati putne naloge i putne račune za službena putovanja u inozemstvo kao i odobravati sve isplate u svezi tih službenih putovanja u cilju pribavljanja nepripadne imovinske koristi za sebe na štetu državnog proračuna te da si je time, a na štetu državnog proračuna, pribavio imovinsku korist u iznosu od 540.522 kune i 1360 eura.

TOMISLAV SAUCHA IZAŠAO IZ STANA S PUTNOM TORBOM: Krenuo prema sjedištu DORH-a i čeka odluku Sabora

Mlada uzdanica ‘mladog lava’ Milanovića

Sam Saucha bio je osoba od najvećeg povjerenja bivšeg premijera i bivšeg šefa SDP-a Zorana Milanovića.



“To je pomalo pretenciozan opis. Ja bih rekao glavni operativac”, kazao je svojedobno Saucha kada su ga novinari upitali smatra li se Milanovićevom “desnom rukom” .

Šturi biografski podaci govore da je Saucha rođen je 12. lipnja 1980. u Zagrebu te da je diplomirao na Pravnom fakultetu u Rijeci. U SDP se učlanio kao 19-godišnjak, 1999. godine, prije nego što će stranka na čelu s Ivicom Račanom pobijediti na izborima 3. siječnja 2000. godine i s koalicijskim partnerima svrgnuti HDZ s vlasti.

Tada SDP-ovog “mladog lava” Milanovića Saucha je, kaže, upoznao te 2000. godine kada je obnašao dužnost zamjenika predsjednika mjesnog ogranka stranke u Šestinskom dolu. Kasnije je napredovao preko Foruma mladih SDP-a i kao vijećnik u Gradskoj skupštini. Godine 2011. bio je među voditeljima kampanje za parlamentarne izbore na kojima je SDP na čelu Kukuriku koalicije pobijedio i dobio mandat za formiranje vlade.

Kada je Milanović potom postao premijer, pouzdanog Sauchu imenovao je svojim prvim savjetnikom u Vladi, a zatim i predstojnikom svoga Ureda.

PLENKOVIĆ O SKIDANJU IMUNITETA SAUCHI: ‘Već sam rekao da će DORH tu imati puno posla. Očito ima’

U sukobu s policajcima i u sukobu interesa

Sauchu šira javnost pamti po incidentu koji se dogodio u siječnju 2015. na utrci svjetskog skijaškog kupa “Snježna kraljica” na Sljemenu.

On se tada verbalno sukobio s policajcima koji su protiv njega podnijeli prijavu, pa je na Prekršajnom sudu u Zaprešiću bio nepravomoćno osuđen zbog narušavanja javnog reda i mira. Navodno im je prijetio poznanstvom s tada im nadređenim ministrom unutarnjih poslova Rankom Ostojićem. Saucha se branio tvrdnjom da su policajci njega vrijeđali i omalovažavali, a ne on njih, no u javnost je dobio etiketu mladog i bahatog političara.

“Smatram da su pojedini interventni policajci postupili neprofesionalno i nekorektno prema meni. Mislim da riječima i postupcima nisam nikoga vrijeđao”, izjavio je potom.

Osim u sukobu s policajcima, našao se i u sukobu interesa. Naime, dok je bio na funkciji savjetnika premijera, odvjetničko društvo u kojem njegova supruga Ivana ima 23-postotni udio, poslovalo je s državnom tvrtkom Plinacro dobivši taj posao mimo javnog natječaja.

Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa tada je zaključilo da savjetnici premijera nisu dužnosnici te ne podliježu odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Saucha je pod pritiscima tada ponudio ostavku koju je premijer Milanović očekivano odbio uz obrazloženje da u tom slučaju nije bila počinjena nikakva šteta.

Sve o ‘aferi Dnevnice’ možete pročitati OVDJE.

U DORH-u ‘PROPJEVALA’ DJELATNICA VLADE? SDP-ovci O SAUCHI: ‘Shrvan je. Nije kriv. Ovo je horor’