TKO JE ODGOVORAN ZA AFERU? ‘Agrokor je rastao zajedno s politikom i politika je rasla s Agrokorom’

Drugog dana od uhićenja u Agrokoru u emisiji Otvoreno govori se o odgovornosti za stanje u najvećem hrvatskom koncernu. S voditeljem i urednikom Damirom Smrtićem o tome tko se kako branio i je li Ivica Todorić jedini krivac za nastalu situaciju govore Mate Matić, odvjetnik Mislava Galića, Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik Ivana Crnjca, odvjetnik Krešimir Krsnik, bivši savjetnik financija Slavko Linić i Andrej Grubišić, financijski savjetnik.

Odvjetnik glavnog Agrokorovog financijaša, Ivana Crnjca, Ljubo Pavasović Visković kazao je kako se nalazimo na početku procesa koji će trajati godinama.

‘Danas je gospodin Crnjac napravio ono što je i trebao napraviti. Branio je svoju poziciju i odabrao jednu obranu koja negira kazneno djelo, a zbog ozbiljnosti situacije odbio je odgovarati na daljnja pitanja. Morate znati da će u ovom postupku biti proučeno na tisuće stranica izvješća PWC-a koje je temelj ove inkriminacije. Osim brojki tamo se navode i procedure i postupci odlučivanja. Iznositi detaljniju obranu u ovom trenutku prije nego se iznese obrana, bojim se da smo tek na početku jedne priče koja će trajati godinama’, rekao je odvjetnik.

Potom se osvrnuo na činjenicu da je u javnosti Crnjac predstavljen kao osoba koja bi mogla biti eventualni pokajnik te naglasio kako njegov klijent nikako neće biti pokajnik u ovom procesu.



‘Pokajnici su u načelu polusvijet unutar polusvijeta. Pokajnik je osoba koja puno zna, osoba koja je sudjelovala u kriminalnim radnjama. Osoba koja prizna: ‘Da, mi smo tako radili, ali ovaj do mene je kriv’. Gospodin Crnjac u ovom postupku neće biti pokajnik, on neće nikoga okrivit niti braniti, on je bio daleko iznad pozicije onoga tko je pisao ta Agrokorova izvješća’, naglasio je.

Kada bi se Todorići mogli pojaviti?

Ljubo Pavasović Visković na pitanje kada bi se Ivica i sin Ante mogli vratiti u Hrvatsku, kazao je kako je ta odluka samo na njima te dodao da svima treba biti jasno da će se završno suđenje u ovom postupku održati u hrvatskim sudonicama.

Dodao je i kako je potpuno izvjesno da će biti novih uhićenja.

‘Već nekih pet mjeseci u svim medijima piše da će ovaj postupak biti vođen znaju se i pozicije i imena osumnjičenika i svjedoka. Prama tome, očekivati da bi netko sada išao utjecati na svjedoke je potpuno suludo. Ovdje se radi o dokumentaciji i neke stvari će se dokazivati dokumentacijom izuzetom odavno, Koliko god je ovaj postupak mora biti vođen u jednom dijelu je to predstava i nepotrebna stvar. Što se time dobiva. Što se time želi postići?’, pita se Pavasović Visković te dodaje kako bi zadržavanje osobe čije je dijete bolesno ili osobe koja je operirala srce bio pravni i ljudski apsurd i apsolutno nedopustivo.

Mate Matić je dodao kako je apsurno tražiti pritvor za Ivicu Todorića zbog ne samo ponavljanja kaznenog djela, što je nemoguće, već i zbog mogućeg utjecaja na svjedoke jer je Todori imao namanje sedam godina da stvori priču.

Galić porekao svako djelo koje mu se stavlja na teret

Mate Matić je naglasio kako predmet Agrokor nije nešto što traje od jučer već da on traje ako ne i duže, od donošenja Lex Agrokora te kako je svaki okrivljenik imao vremena da razmisli o svojem položaju i na koji će se naćin postaviti ukoliko dođe do suđenja.

‘Odluka Mislava Galića je da iznese obranu u potpunosti i to nije odluka donesena preko noći. Mediji su apsolutno pogrešno prenijeli jer je Mislav Galić porekao apsolutno svako djelo koje mu se stavlja na teret. Jer on s nijednim od tih dijela nema apsolutno nikakve veze. On s financijama nema nikakve veze, a papir koji je predan se odnosi upravo na to. Sadržaj papira je identičan onome što je gospodin Todorić danas objavio na blogu. U čemu je to Mislav Galić teretio gospodina Todorića – ne znam’, rekao je Matić.

‘Mi imamo jedan drugi problem,a to je što mi sve svoje probleme rješavamo nekakvim akcijama. I ako mi netko pokuša reći da je ova akcija koje je preovedena nakon toliko mjeseci i u ovo vrijeme – nema drugih konotacije, ne mogu se složit s njim. Ova akcija kao i većina drugih ima iza sebe ima pozadinu koja nije prihvatljiva državi koja želi napraviti korak naprijed’, istaknuo je Matić.

Situacija u Agrokoru bila je poznata širem krugu ljudi

Gost emisije Otvoreno bio je i bivši SDP-ov ministar financija, Slavko Linić koji je kazao, kada se govori o potezima Vlade koja je posebnim zakonom pokušala kontrolirati događaje koji su važni za tvrtke hrvatsko gospodarstvo i zaposlene, onda su to dobri potezi, no postoji i druga strana.

Dodao je kako ne voli ulaziti u rad organa ‘gonjenja’ niti komentirati uhićenja i pretrese kuća.

‘Smatram da je nakon izvješća revizije postojao dovoljan broj elemenata da se na drugačiji način ispitaju stvari, da se obave razgoori, da to ne bude na ovaj način. Kad govorimo o samom Agrokoru, ja sam i knjigovođa i financijer koji je svoj zanat započeo u Socijalističkoj republici i jako dobro znam što je to nekad bio SDK, što su bili rokovi plaćanja i što su bile investicije s vlastitim sredstvima. Kada netko ulaže i posluje s tuđim investicijama i sav razvoj temelji na tuđim sredstvima, a ulaže u proizvodnju koja povrat ima 20 do 25 godina, to nikada ne završava dobro.

Dodao je i kako je takvo poslovanje Ivice Todorića bilo poznato širokom krugu ljudi.

‘Uvjeren sam da je to bilo poznato i bankama i factoring kućama i dobrom djelu dobavljača i velikih vjerovnika. Svi su oni znali u koje rizike ulaze’, naglasio je Linić.

Potom je dodao kako ga posebno iznenađuje skrivanje rashoda, osobna potrošnja na teret tvrtke i pozajmice koje se ne misle vratiti, a koje su korištene za osobne potrebe.

‘Nisam očekivao da se to koncernu Agrokor i ljudima koji sjede tamo to može dogoditi’, rekao je Linić.

Dodao je i kako je unatoč onome što neki tvrde, poreznog nadzora u Agrokoru bilo. Potom je naglasio da su rokovi od 60 dana za plaćanje uvedeni upravo zbog Agrokora i zdravstvenog sustava kao najvećih neplatiša u ono vrijeme kada je on bio članom vlade. Linić je naglasio i da su u nekoliko navrata tražili da se pokrene postupak ispitivanja osobnog bogatstva i stjecanja tog osobnog bogatstva i Todorić je po tome procesuiran.

Istražno povjerenstvo za Agrokor treba prekinuti s radom

Linić smatra da i nadzor nad revizijom nije bio kvalitetno izveden s obzirom na to da revizori sami sebe nisu mogli regulirati. Kazao je i kako je Vlada, donoseći Lex Agrokor u pravom trenutku osigurala potrebnu stabilnost.

‘Sve nezadovoljnike koji smatraju da to nije trebalo, vidjet ćemo hoće li se vjerovnici na sudu dogovoriti oko potraživanja ili otpisa potraživanja. To je gopodarski proces, intervencija vlade koja je bila potrebna jer je slobodno tržište zakazalo. Ovo što danas imamo je odvojeni postupak protiv pojedinaca to dvoje ne bi trebalo ješati. Lex Agrokor nikako nije uzrokovao ove istrage, niti je on posljedica istraga. Istrage su došle nakon skrivanja podataka, iznošenja netočnih podataka i za to treba odgovarat’, kazao je Linić.

Saborsko istražno povjerenstvo, smatra Linić, nije potrebno jer se znalo od početka da će nakon nalaza revizije ići u procesuiranje kaznenih djela.

‘S obzirom da u Hrvatskoj nema čovjeka koji na povezuje politiku s Agrokorom, sada sam mišljenja da treba zastati s radom Povjerenstva, ne prekinuti i raspustiti, već kad istraga da svoje prve rezultate, da Povjerenstvo može nastaviti da se vidi želi li se ovime prljati političku scenu ili zaista ima odgovornosti političara’, smatra Linić.

‘Da nije bilo Lex Agrokora da ne bi bilo ni ovih uhićenja’

Andrej Grubišić, financijski savjetnik, kazao je kako smatra da je nerealno očekivati da je Todorić radio sam jer je sustav preogoman i prekompleksan. Naglasio je kako je Ivica Todorić sudjelovao u donošenju onih najvažnijih odluka vezanoh uz koncern.

‘Uvjeren sam da je Agrokorom upravljano na način što se u praksi zove ‘One man band’, važne odluke je presijecao i donosio Ivica Todorić’, rekao je Grubišić.

Naglasio je kako je tvrdnja Ivice Todorića koji je na svojem blogu kazao da nikoga od uhićenih ne treba kriviti, fer i gentlemanski jer ako postoji nečija odgovornost ona sasvim sigurno leži na Ivici Todoriću.

‘Uvjeren sam da nije bilo Lex Agrokora da ne bi bilo ni ovih uhićenja. Jer bi privatni investitori zajedno s Agrokorovom upravom postigli određeni dogovor odnosno nagodbu da ih neće teretiti za neke stvari’, rekao je Grubišić.

Naglasio je kako su u tijeku dva paralelna procesa, onaj pravni koji tko zna kad će i kako završit s obziroma na to da hrvatsko sudstvo nema relevantne prakse niti dovoljno razumjevanja za sve transakcije koje su se ovdje događale, osobito one međunarodnog karaktera i biznis aspekt jer je sav cirkus, kako je kazao, koji se danas događa, vjerovnicima potpuno nebitan.

‘Vjerovnici su tu daleko najbitniji stakeholderi, a trenutačno ih se najmanje čuje i najmanje pita. Njih zanima isključivo jedan dokument, a to je plan nagodbe’, naglasio je Grubišić.

Grubišić je dodao kako je posao revizora u ovom procesu izuzetno važan i jedan od najbitnijih dijelova čitavog slučaja.

‘Agrokor je rastao zajedno s politikom i politika je rasla uz Agrokor’

Odvjetnik Krešimir Krsnik naglasio je kako je ključno pitanje što bi danas bilo da politika nije intervenirala.

Jer čim je država intervenirala čitav slučaj postao je dijelom politike.

‘Agrokor je rastao zajedno s politikom i politika je rasla uz Agrokor. Jeste vi sigurni da nije možda politika u jednom trenutku rekla Agrokoru: dajte tu imamo socijalnu nesigurnost, nemir, dajte uzmite tvrtku, zaposlite ljude, kupite ovu tvrtku i učinite nešto. Mislim da su i Agrokor i politika putovali istom tračnicom’, istaknuo je Krsnik.

Dodao je kako je prebacivanje loptice na Agrokor i Ivicu Todorića velika predstava za javnost koaj bi se mnogima mogla obit o glavu.

‘Znamo da će ovaj proces trajati godinama, kazneni postupak će teći, a što se s tim postupkom želi postići? Kakve to veze ima s ljudima i tisućama i stotiama tvrtki koje zbog ove situacije propadaju? Je li svrha zadržati Agrokor, zaposlenike i vjerovnike ili ne’, upitao je Krsnik.

Krsnik je naglasio kako je posao izvanredne uprave koja je objavila revizorsko izvješće koja je dovela do istrage DORH-a tek početak čitavog procesa te da kazneni postupak još nije započeo.

‘Kazneni postupak još nije počeo, ZKP mijenjamo svaki dan i svaki put na štetu okrivljenika i ljudskih prava. U komunizumu je zakon o kaznenom postupku bio najliberalniji na svijetu u odnosu na ovaj kojeg imamo u demokratskom svijetu. Jamstvo se ukinulo jer u ovakvim akcijama trebaju ovakvi postupci. Danas su okrivljenikova prava, govorim načeno, su na najnižim razinama u demokratskom svijetu’, kazao je Krsnik.