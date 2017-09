TKO JE OBITELJ KOJA JE NAPALA EKIPU ‘PROVJERENOG’? Javilo se još žrtava prijevara

Nakon što je Ivica Sužnjević zvan Šeki u subotu u mjestu Veliki Pašijan kod Garešnice fizički napao novinarku Provjerenog i njezinog snimatelja, nastavlja se istraga o prijevarama tog čovjeka.

Novinarka Ema Branica i snimatelj Alan Novak snimali su nastavak priloga o Sužnjeviću koji je optužen za niz prijevara. On i njegova obitelj potom su ih fizički napali, pri čemu je novinarka završila u kanalu.

NAPAD NA REPORTERKU PROVJERENOG: Pomahnitali muškarac gurnuo ju u kanal, a onda pokušao uništiti kameru





Redakciji Provjerenog su se nakon toga javili drugi ljudi koji također tvrde da su bili žrtve bizarnih prijevara Ivice Sužnjevića zvanog Šeki.

Jedna od njih je Aida Sučić. Ona je ispričala kako ju je sam Ivica napao kad je sa suprugom pokušala doći do novca za koji ih je ‘Šeki’ prevario prilikom kupoprodaje automobila. Dok je sa suprugom čekala dogovoreni novac, nije joj bilo ni na kraj pameti da se radi o prijevari.

U međuvremenu su bili i na svadbi na kojoj se Ivica oženio svojom sadašnjom suprugom. Uzeo je njezino prezime.

‘Lijevo je odvjetnik u timu obitelji Šajnović, Ozren Korušec, njegov je otac u to vrijeme bio gradonačelnik grada Bjelovara. Do njega sjedi odvjetnik Vukmanović, Ivičin vjenčani kum. Tu je i kuma koja je u to vrijeme bila šefica Probacijskog ureda u Županijskom odvjetništvu’, pokazala je Aida fotografiju sa svadbe ekipi Provjerenog, nakon čega je uslijedio napad.

Nakon objave vijesti o napadu, javilo se još nekoliko prevarenih ljudi koji su i sami bili napadnuti nakon što su o tome progovorili.