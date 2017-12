TKO JE NAJRASTROŠNIJI U SABORU: Zastupnici potrošili više od 8 milijuna, ovogodišnji rekorder dolazi iz SDP-a

Uz redovne plaće, saborski su zastupnici u ovoj godini potrošili dodatnih 8,3 milijuna kuna za stanarine, zrakoplove, osobne automobile, hotele…

Više od po 100.000 kuna potrošilo je 19 zastupnika, a rekorder po troškovima ove je godine, sa 191.000 kuna, SDP-ov Domagoj Hajduković, pokazuje danas objavljena saborska statistika. Radi se o vrlo aktivnom zastupniku, članu pet saborskih odbora, od kojih četiri podrazumijevaju česta služebna putovanja u inozemstvo, a time i određene troškove, poput troškova za zrakoplove koji, u Hajdukovićevu slučaju, iznose gotovo 50.000 kuna.

Njega po troškovima slijede HDZ-ov Miro Kovač (154.000 kuna), SDP-ova Romana Jerković (145.500 kuna) i HDZ-ova Dragica Roščić (135.000 kuna), također članovi odbora koji uključuju česta putovanja, poput odbora za vanjsku politiku, za europske poslove, za međuparlamentranu suradnju itd. U “top pet” po troškovima je i SDP-ov Branko Grčić (134.500) koji nije član spomenutih odbora, ali na zasjedanja dolazi iz Dalmacije, odnosno Splita, a to u pravilu donosi visoke troškove korištenja osobnog automobila u službene svrhe i cestarina, što potvrđuju i imena 19 zastupnika u kategoriji “više od 100.000 kuna”.

Za korištenje osobnih automobila 2,7 milijuna kuna

Gleda li se struktura ukupnog troška od 8,3 milijuna kuna, najveći iznos od 2,7 milijuna kuna otpada na korištenje osobnih automobila u službene svrhe, slijedi trošak za stanarine od 2,4 milijuna kuna, kojem treba dodati 250.000 kuna za režije u tim stanovima. Zastupnici koji žive izvan Zagreba imaju pravo unajmiti stan do 2500 kuna i troškove režija do 500 kuna mjesečno, to im pokriva Sabor, a sve iznad tih iznosa plaćaju sami.



Na zrakoplovne karte zastupnici su potrošili 920.000 kuna, za odvojeni život isplaćeno im je gotovo 700.000 kuna, smještaj u hotelima plaćen je 478.000 kuna, dok je na ime cestarine otišlo 433.000 kuna. Za dnevnice je zastupnicima isplaćeno 245.000 kuna, a za ostale troškove (reprezentacije na službenom putu, kotizacije, taksi itd.) nešto više od 100.000 kuna.

Stričak najviše koristio javni prijevoz

Stavka javnog prijevoza u pravilu je najmanja, a ove godine iznosi 33.000 kuna. Svega 17 od 151 zastupnika odlučilo se putovati javnim prijevozom – autobusom, vlakom, trajektom. Potrošenih 7100 kuna upućuje da je javni prijevoz najčešće koristio HDZ-ov Anđelko Stričak.

“Budući da dolazim iz Varaždina imam pravo na stan, ali ga ne koristim, dobar dio jeseni na sjednice sam dolazio i odlazio autobusom, a potom automobilom”, potvrdio je Stričak u telefonskom razgovoru.