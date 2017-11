TKO JE KRIV ZA NESTAŠICU PITKE VODE U SPLITU I OKOLICI? 400.000 ljudi ogorčeno zbog zamućene vode

Zbog obilnih oborina što su pale na širem splitskom području, došlo je do pojave zamućenja vode na izvorištu rijeke Jadro pa iz splitskog Vodovoda i kanalizacije građanima poručuju da voda nije za piće. Ovo nije prvi put da više od 400.000 ljudi od Splita do Trogira do daljnjeg ostaje bez pitke vode.

Analize su pokazale da zamućena voda s izvorišta rijeke Jadro pristiže u vodopskrbnu mreži grada Splita, Solina, Kaštela i Trogira, slijedom čega je došlo odnosno u pojedinim dijelovima vodoopskrbnog sustava postepeno dolazi do zamućenja vode. Iz splitskog Vodovoda i kanalizacije građanima su priopćili kako su u tijeku ispitivanja kemijskih i mikrobioloških parametara te kako im savjetuju da se voda za piće prije uporabe istaloži, a zatim samo bistri dio prokuha. Voda se može koristiti za kuhanje, tuširanje i ostale sanitarne potrebe.

No, čini se kako za ozbiljan i prilično čest problem nedostatka pitke vode zbog zamućenosti u splitskom Vodovodu i kanalizaciji vide u postroženim kriterijima koje je Hrvatska dobila ulaskom u Europsku unija.



Filteri se planiraju ugraditi do 2020.

“Prije ulaska u Europsku uniju granica dopuštene vrijednosti zamućenja (NTU) bila je sedam, a ulaskom u EU ta se razina drastično smanjila na četiri. Tako da za one vrijednosti koje prije nisu pokazivale zamućenje vode, sada smo u obvezi izdati upozorenja i preporuke građanima”, rekla je za Slobodnu Dalmaciju Daniela Pranić, ViK-ova glasnogovornica.

Međutim, kako navodi Slobodna, do ovih situacija ne bi došlo da “Vodovod” ima uređaj za obradu pitke vode, iako je agencija “Eko-Kaštelanski zaljev”, koja radi u ime i za račun te gradske tvrtke, planirala taj projekt još 2015., čime bi se eliminirao problem zamućenja. No, do danas se očito nije puno poduzelo kako bi se spriječile posljedice koje nose prve veće oborine.

Navodno bi se razdoblju od 2019. do 2020. trebao ugraditi filtar koji će spriječiti ponavljanje ovog neugodnog scenarija. Dotad će građani, kad se voda zamuti, trebati prokuhavati vodu iz slavine te ju koristiti samo za kuhanje i kupanje, dok će onu za piće, kupovati u dućanu.