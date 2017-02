‘TKO JE JAČI, TAJ TLAČI’: Podolnjak naljutio SDP-ovce, oni napustili sjednicu i srušili kvorum

Saborski Odbor za Ustav i Poslovnik nije u utorak raspravio ni odlučio je li HDSSB-ov Josip Salapić, s obzirom na broj dobivenih preferencijalnih glasova, mogao u Saboru zamijeniti Branimira Glavaša jer je drugi put u desetak dana ostao bez kvoruma, srušio ga je SDP.

Sjednica je zapela odmah na početku, kad je predsjednik Odbora Robert Podolnjak (Most) tumačio SDP-ovim zastupnicima zašto se prije rasprave o toj temi nije odlučivalo o oporbenim prigovorima je li potpredsjednik Sabora Željko Reiner (HDZ) prekršio Poslovnik svojim načinom vođenja sjednice čiji je vrhunac bio izbacivanje zastupnika Živog zida iz sabornice, te oduzimanje mobitela jednom od njih.

Podolnjak: Prigovori su završena priča

Za Podolnjaka su ti prigovori završena priča. “Nakon vašeg napuštanja sjednice, to pitanje više nije aktualno”, rekao je SDP-ovu Arsenu Bauku. “Ustali smo i otišli jer vi niste imali većinu”, odgovorio mu je Bauk.

Podolnjak je ustrajao u svom stavu. “Smatram da nema ni logike niti smisla ponovo te točke stavljati na dnevni red na današnju sjednicu jer nakon svake točke oni ponovo ustanu, napuste sjednicu i tako mi unedogled raspravljamo o kršenju poslovnika za koji smo zaboravili i kada se dogodilo i koje nije više nimalno aktualno”, ustvrdio je Podolnjak, na što je SDP napustio sjednicu i srušio kvorum.



Odbor ima 13 članova, uz Podolnjaka na sjednici je bilo svih pet HDZ-ovih članova, no ne i Milorad Pupovac (SDSS) ključan za većinu.

“Kao predsjednik Odbora smatram da napuštanjem sjednice predstavnici opozicije pokazuju kako smatraju da teme koje su tada stavili na dnevni red više nisu aktualne pa više nema potrebe o njima ponovno danas raspravljati”, rekao je Podolnjak.

Miljenić: Vladajući imaju problem s kvorumom

Oporba ne dijeli takvo mišljenje, Orsat Milejnić (SDP) poručuje da ne može netko samoinicijativno skidati točke. “Zašto? Zato što je netko izašao van? To nije normalno. Ovo je logika jačeg. Tko je jači, taj tlači”, ustvrdio je Miljenić.

Primjećuje pritom kako je to već drugi put da vladajući nemaju kvoruma. “Vladajući si ne mogu organizirati kvorum, no to je njihov problem. Znate da je počelo ovako s nedostatkom kvoruma, pa nek’ se dečki i cure igraju”, poručuje Miljenić.

Predsjedniku Kluba HDZ-a Branku Bačiću rušenje kvoruma na odborima je neprihvatljivo, iako ne spori pravo oporbi da i na taj način opstruira rad Sabora. Ipak, kolegama iz oporbe, poglavito SDP-ovcima poručuje “ako imaju namjeru kroz kvorum bojkotirati rad Sabora, neka nastave, ali neka onda ne očekuju da se baš i vladajući pretrgnu u prikupljanju kvoruma u točkama gdje su oni živo zainteresirani”.

Član Odbora za Ustav i predsjednik Odbora za zakonodavstvo Dražen Bošnjaković (HDZ) uvjerava kako se neće dogoditi ništa ako Odbor za Ustav do četvrtka, kada istječe rok, ne odluči treba li vjerodostojno tumačenje Zakona o izboru zastupnika u vezi Glavaševe zamjene u Saboru.

“Odbor za zakonodavstvo je autonoman u pogledu odluke koju će predložiti Saboru. Ako u roku 30 dana ne da nikakvo mišljenje tada je pretpostavka da je suglasan da se da vjerodostojno tumačenje”, kaže Bošnjaković.