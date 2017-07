TKO JE BIO SINIŠA RAKIĆ, PSIHIJATAR UBIJEN NA RABU? Pročitajte što je o svom poslu rekao u intervjuu 2013. godine

Ubijenog dr. Rakića kolege opisuju kao velikog pacifistu i stručnjaka, a razlog zbog kojeg je rastrojeni branitelja smaknuo uglednog psihijatra navodno je sukob oko kuće.

U mjestu Barbatu na Rabu muškarac je hicima iz kalašnjikova smaknuo psihijatra, a njegova supruga je u bijegu od napadača skočila kroz prozor. Napadač se zabarikadirao, prijeti da će se raznijeti bombom i ne želi se predati. Pregovori su u tijeku.

Kako je potvrđeno, ubijeni psihijatar je Siniša Rakić, voditelj Odjela za akutna i krizna stanja u Psihijatrijskoj bolnici na Rabu.

MUŠKARAC RAFALOM IZ KALAŠNJIKOVA SMAKNUO PSIHIJATRA, NJEGOVA ŽENA SKOČILA KROZ PROZOR: Ubojica se zabarikadirao i prijeti da će se raznijeti



Svađa oko nekretnine?

Supruga dr. Rakića zaposlena je na sudu, a odnosi između ubijenog i ubojice Srđana Smojvera već su neko vrijeme bili zategnuti, kako piše RTL, zbog nekih neriješenih pitanja oko kuće u kojoj je dr. Rakić imao stan na prvom katu dok je ubojica imao stan u prizemlju. Ubijeni liječnik navodno je prijavio Smojvera zbog čega nikako nije mogao pronaći posao. To mu je dozlogrdilo pa se odlučio na ovaj užasan čin.

Otkud branitelju bombe?

Kada je stigao do Rakićeve kuće, na ulici mu je ispalio jedan metak u nogu, a potom ga smaknuo rafalom. Navodno je Smojver donedavno bio na liječenju u bolnici, a policija treba ispitati odakle tom razvojačenom branitelju dugo oružje i bombe.

Svoj posao dr. Rakić opisao je u intervjuu za Novi list pod naslovom “Raditi s čovjekom i za čovjeka danas je privilegija”.

“Ovdje smo zbog ljudi i pacijenata”

“Rekao bih da je noć posljedica pripreme dana. Kad procijenimo da nešto treba intervenciju, pokušavamo to rješavati preko dana. Nekad je to bilo puno dinamičnije, no nove terapije donijele su i novu kvalitetu liječenja, novi način rada i svojevrsnu mirnoću u radu. Kad sam tek došao u ovu ustanovu, bilo je puno više intervencija, tijekom noći i tijekom dana. Bilo je više klasičnih psihijatrijskih stanja, nasilja i agresivnosti, no to je sad sasvim drugačije, to je jedan mirniji, individualiziran rad u kojem nastojimo prići pacijentu i prepoznati što mu treba. Kao što u životu nema krajnosti, ni naš posao nije vezan samo uz lijekove i psihoterapiju. Čini mi se da tome doprinosi i promjena u društvu, nema više stereotipa. Faktički, mi smo danas uslužna djelatnost, ovdje smo zbog ljudi i pacijenata te, naravno, njihovih obitelji”, govorio je dr. Rakić.

“Uvijek postoji razlog u ponašanju svih nas”

“Ima teških dana, danas je primjerice bilo desetak prijema. Frustrira kad pokušavate pomoći osobi, a ona ne razumije što želite reći. No, uvijek razmišljamo ako to ne ide sad, pokušat ćemo sljedeći put. I to najčešće uspijeva. Pokušavamo razumjeti jer uvijek postoji razlog u ponašanju svih nas. Posebice kod ljudi koji u tim trenucima ne djeluju racionalno, već emocionalno i instinktivno”, govorio je za Novi list 2013. godine.