TKO JE BIO OLIVER IVANOVIĆ? Ubijeni lider kosovskih Srba bio je optužen za ratne zločine, a slovio je kao umjereni političar

Oliver Ivanović je prije tri godine uhićen i više od dvije godine proveo je u pritvoru zbog navodnog ratnog zločina. Bio je optužen da je sudjelovao u ubojstvu 30-ak Albanaca u travnju 1999. godine u srpskom dijelu Kosovske Mitrovice.

Nakon što je danas u Kosovskoj Mitrovici s pet metaka ubijen lider Građanske inicijative ‘Srbija, demokratija, pravda’ Oliver Ivanović, Europa je osudila to ubojstvo, a srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nazvao ga je terorističkim činom.

UBIJEN JEDAN OD LIDERA KOSOVSKIH SRBA: Dočekali ga u zasjedi i izrešetali! Predsjednik Vučić sazvao hitnu sjednicu Savjeta za nacionalnu sigurnost

EUROPA OSUĐUJE UBOJSTVO LIDERA KOSOVSKIH SRBA, ŽENA UBIJENOG IVANOVIĆA PRIJETI: ‘Ovo neće dobro završiti, zna se tko su ubojice’



Policija našla neke dokaze, istraga se nastavlja

‘Za državu Srbiju je ovaj akt teroristički akt i u skladu s time ćemo se prema tome aktu i odnositi. Ono što smo na Sjednici vijeća za nacionalnu sigurnost utvrdili, upućeno je pismo organima EULEX-a s našim zahtjevom da državni organi Republike Srbije sudjeluju u istrazi o ubojstvu, jer smo uvjereni da bi to utvrdilo istinu o ubojstvu Olivera Ivanovića’, rekao je Vučić.

IZVANREDNO VUČIĆEVO OBRAĆANJE NAKON ATENTATA NA KOSOVU: ‘Ovo je teroristički akt! A vi koji radite protiv vlastite zemlje ste bijednici i jadnici’

Policija traga za nepoznatim napadačima koji su Ivanovića dočekali pred ulazom u stranačke prostorije i pucali u njega. Nekoliko sati nakon atentata priopćili su da su pronašli određene dokaze na mjestu događaja, koje će koristiti u daljnjoj istrazi.

Studirao Vojnu akademiju, odustao pa diplomirao strojarstvo i ekonomiju

Oliver Ivanović jedan je od vođa kosovskih Srba i nekadašnji zastupnik u Skupštini Kosova koji je predvodio zastupničku skupinu Povratak. Rođen je 1. travnja 1953. godine u selu Rznić kod Dečana. Osnovnu i strojarsko-tehničku školu završio je u Kosovskoj Mitrovici. Studirao je Vojnu akademiju u Zagrebu jer je kao mladić hio postati pilot, ali je odustao poslije tri godine zbog oštećenja vida i diplomirao strojarstvo u Mitrovici i ekonomiju u Prištini. Za vrijeme studija se ozbiljnije bavio treniranjem karatea, a bio je i insturktor karatea. U tom je sportu čak osvojio prvenstvo u karate natjecanju Kosova. Postao je i međunarodni sudac za karate. Govorio je albanski, engleski i talijanski jezik, prenosi portal Noizz.rs.

U politiku je ušao 1999. godine. Prije toga je bio član Socijalističke partije Srbije u Kosovskoj Mitrovici, dok je ona postojala. Bio je na glasu kao umjereni političar koji je uživao ugled međunarodne zajednice, a kada je formirano Srpsko nacionalno vijeće, Ivanović je postao predsjednik njegova izvršnog odbora za sjeverno Kosovo. S tog je mjesta smijenjen 2001. godine. Od 2008. do 2012. bio je državni tajnik u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju. Mnogi su mu zamjerali to što se zalagao za izlazak kosovskih Srba na izbore. Do danas je Ivanović bio lider Građanske inicijative “Sloboda, demokratija, pravda”.

Optužbe za ratni zločin

Oliver Ivanović je prije tri godine uhićen i više od dvije godine proveo je u pritvoru zbog navodnog ratnog zločina. Bio je optužen da je sudjelovao u ubojstvu 30-ak Albanaca u travnju 1999. godine u srpskom dijelu Kosovske Mitrovice. Za to je 2014. bio optužen, a 2015. je prosvjedovao štrajkom glađu. Pušten je da se brani sa slobode u travnju prošle godine, a u srpnju mu je zapaljen automobil u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. 2016. je osuđen na devet godina zatvora zb og zločina nad kosovskim Albancima, no sud je prošle godine poništio prvu presudu i suđenje vratio na početak, a Ivanović je pušten iz zatvora.

Iza sebe je ostavio suprugu Milenu i četiri sina. ‘Grozno sam, grozno, ne znam što da kažem, očajna sam. Što da kažem našem Bogdanu? Kako da mu kažem da te više nema’, rekla je, a ubojicama je poručila da ‘se ovo neće dobro završiti jer se apsolutno zna tko je to učinio’, rekla je njegova supruga Milena za Blic.