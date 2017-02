AFERA U MILANOVIĆEVOJ VLADI: TKO JE UKRAO 300.000 KUNA? ‘Očito je što se dogodilo…’

O SDP-ovim putnim nalozima preko kojih je iz državnog proračuna izvučeno više od 300 tisuća kuna, svi u toj stranci tvrde da ništa ne znaju. Pretpostavljaju tek da se radi o kriminalu.

“Imao sam puno povjerenje u sve zaposlenike Ureda za opće poslove Sabora i Vlade koji obrađuju putne naloge, među ostalima i one za Vladu. Nikad nisam primio pritužbe na nikoga tko radi ili na blagajni ili u uredu”, izjavio je za Jutarnji list bivši ravnatelj Ureda za opće poslove Zvonko Matišić koji je taj ured vodio tijekom 2015. godine kad su isplaćene dnevnice savjetnicima u ukupnom iznosu od 307.785 kuna. Prema njegovu mišljenju, računovodstveno je sve bilo u redu jer su sve isplate bile pokrivene nalozima. No, upozorava da je riječ o kaznenom djelu ako je netko na tim nalozima krivotvorio potpise, a za svaki od njih trebalo je više potpisa.

Naime, putne naloge u Vladi je odobravao Tomislav Saucha, kao predstojnik Ureda predsjednika Vlade, ili njegov zamjenik Dalibor Dvorny, a oni su se obrađivali te isplaćivali u Uredu za opće poslove Sabora te su u kuvertama vraćani u Vladu. Saucha tvrdi kako te dnevnice nije odobrio te da na nalozima nisu njegovi potpisi.

Krivotvoreni potpisi?

“Mislim da će lako utvrditi da to nisu naši potpisi, no ne znam hoće li lako naći osobu kojoj pripadaju”, navodi dodajući da ima nekoliko teorija kako je moglo doći do ovih enormnih isplata te navodi da će ih sve podijeliti s Državnim odvjetništvom.



“Namjeravam dati iskaz i sve informacije koje mogu biti korisne. Od toga tko je radio s putnim nalozima, tko je imao pristup žigu te tko je znao kako izgleda moj potpis”,

SDP TVRDI DA SE RADI O PRIJEVARI: DORH preuzeo slučaj sumnjivih isplata inozemnih dnevnica u Milanovićevom uredu

Savjetnici demantirali da su dobili novac

Savjetnici Neven Budak i Slavko Goldstein, za koje su navodi da su primili isplate, tvrde kako taj novac nikad nisu vidjeli.

“Ja nikada nisam dobio niti honorar niti bilo kakvu materijalnu naknadu za neke sastanke na kojima sam bio. Nikada nisam putovao po nalogu Vlade u inozemstvo”, rekao je za N1 Slavko Goldstein dodajući kako će se konzultirati sa svojim odvjetnikom.

Neven Budak obratit će se DORH-u, no tvrdi kako se čuo i s bivšim premijerom. “Osobno u četiri godine mandata sam jedan jedini put dobio dnevnice za put u Australiju, a i to je bilo 2014. Inače nisam koristio ni dnevnice niti sam dobio bilo kakav novac iz ureda premijera. Dakle, očito se radi o tome da je netko nažalost, bojim se, iz službi koji rade u Vladi, iskoristio svoj položaj i priskrbio si tu protupravnu korist”, rekao je Budak. Na pitanje što mu je Milanović rekao na sve to, Budak je odgovorio: “Pa ništa, komentirao je samo situaciju da se vjerojatno radi o kriminalu kako smo i pretpostavljali.”

Iz USKOK-a su u međuvremenu potvrdili kako će žurno provjeriti sve navode.