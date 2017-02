TKO ĆE ODGOVARATI? Na policama poznate trgovine danima stajalo mlijeko za bebe kojemu je istekao rok

Za dijete samo najbolje i najvalitetnije – premisa je to koje se drže roditelji koji itekako paze što će djeci dati jesti i piti. No, tog se pravila ne drže i sve trgovine.

Jedna je Splićanka prije nekoliko dana posjetila trgovinu Billa na Poljićkoj cesti u Splitu te uzela s police mlijeko NAN 2 premium od 300 grana po cijeni od 41.99 kuna. Došavši kući shvatila je da je mlijeku kojeg je planirala dati djetetu istekao rok, i to sad zadnjim danom siječnja.

U trgovini stajala cijela košara mlijeka kojem je istekao rok

Splićanka se ljutita vratila u trgovinu, no mlijeko s valjanim rokom nije uspjela pronaći. Pronašla je cijelo brdo mlijeka s isteklim rokom, cijelu košaru, piše Dalmacijanews.

Proizvoda valjanog roka nije bilo u ponudi

‘Ušla sam u prodavaonicu i prvo uzimam kolica, dolazim do police sa proizvodima za djecu i šokirano stavljam u kolica. Koliko proizvoda sa isteklim rokom. Da sam još duže ostala i tražila, sigurno bi toga još bilo. Dolazim do šefice poslovnice koja me “GRLI” i izvinjava se, preklinje da uzmem isti proizvod valjanog roka (kojeg nema)’, prepričala je Splićanka te roditeljima poručila da pripaze na rokove koje ili brišu ili jednostavno takve drže na polici bez obzira na datum.