TKO ĆE NAM LIJEČITI DJECU? Hrvatskoj nedostaje 50-ak pedijatara, a do 2021. taj će broj biti četiri puta veći

Jedan od većih problema u domaćem zdravstvu je nedostatak pedijatara jer Hrvatskoj je potreban 331 pedijatrijski tim, a ima ih samo 284.

Uz postojeći nedostak pedesetak pedijatrijskih timova, u iduće četiri godina bez liječnika za djecu mogla bi ostati još trećina hrvatskih ordinacija, piše RTL.

“Imamo tri minute za pregled svakog pacijenta”

Manjak pedijatara za sobom povlači i dulja čekanja na preglede.

“Da, zna biti gužva i zato uvijek imamo dogovor s pedijatrom, uvijek pokušavamo ga dobiti na telefon tako da nam kaže kad je najmanja gužva, a i onda kad je najmanja gužva čekate najmanje pola sata. To je to, gužve jesu, to je činjenica”, kazao je za RTL otac jednog djeteta.



Pedijatri, pak, kažu da im zbog veike gužve ostaje manje vremena za preglede djece.

“Umjesto 20 minuta koje bi nam trebale biti zagarantirane za pregled svakog djeteta kako bi taj pregled bio kvalitetan, mi de facto u sezonama kada zbog epidemiološke situacije imamo povećan broj pacijenata, imamo 3 minute po pojedinom pacijentu, što je svakako malo”, upozorava pedijatrica Dubravka Zelić.

U prosjeku, jedan pedijatar i medicinska sestra skrbe o 950 djece predškolske dobi, a pritom bilježe između 10 i 11 tisuća posjeta na godinu.

Stanje je najalarmantnije u Zagrebu i tri županije

Predsjednica Hrvatskog društva za pedijatriju Đurđa Španović ističe da je takvo stanje alarmantno.

“S obzirom na visoku prosječnu životnu dob pedijatra u Hrvatskoj, s obzirom na zadnje neupućivanje dovoljnog broja pedijatara za potrebe primarne zdravstvene zaštite mi prognoziramo da bi u vrlo skorom moglo doći do narušavanja mreže, a s tim bi se smanjila i dostupnost pedijatrijske skrbi liječenja naše djece”, kazala je dr. Španović.

Najveći je nedostatak pedijatara u Gradu Zagrebu te Međimurskoj, Zadarskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Razlog tomu je, među ostalim, sve veći broj liječnika koji napuštaju Hrvatsku u potrazi za boljim profesionalnim angažmanom.

Prema prognozama Hrvatske liječničke komore, do 2021. hrvatskom zdravstvu nedostajat će čak 226 pedijatara. Situaciju donekle ublažava činjenica da su trenutno 52 pedijatara na specijalizaciji koja se financira novcem iz europskih fondova.

