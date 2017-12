TKO ĆE LIJEČITI HRVATE? ’90 studenata medicine već je potpisalo ugovore u inozemstvu’

Predsjednik Hrvatske liječničke komore Trpimir Goluža gostujući u Dnevniku N1 Televizije potvrdio je kako u Hrvatskoj nedostaje medicinskih radnika jer ih je u četiri godine otkako smo dio Europske unije, otišlo 525, a istodobno je u Hrvatsku došlo 30 stranih liječnika. No, mahom odlaze mladi, a dolaze stariji od 50.

Goluža smatra da bi se taj trend mogao zaustaviti kada bi se u Hrvatskoj stvorila poticajna radna sredina u kojoj će liječnici vidjeti perspektivu svog života.

Specijalizacije u Austriji, Njemačkoj i Švicarskoj

Iznio je i zabrinjavajući podatak prem kojem je više od 90 studenata završnih godina medicinskih fakulteta u Osijeku i Rijeci već potpisalo je da će u Austriji, Njemačkoj ili Švicarskoj odraditi specijalizaciju.

“Nakon specijalizacije u tim zemljama oni su slobodni ljudi, ali malo je vjerojatno da će se vratiti. Preko AMEOS-a, koji čine 30 klinika iz tri navedene zemlje, potpisuju se ugovori sa studentima i planiraju im se karijere u tim državama.

Briga za liječnike u Slavoniji

Posebno brine što je među mladim liječnicima koji su napustili Hrvatsku 42 posto onih bez specijalizacije, a to znači da je kod nas preveliko čekanje od završetka fakulteta do dobivanja specijalizacije. Vani puno brže dobivaju specijalizaciju. To je nešto na čemu moramo poraditi”, rekao je Goluža dodajući kako prema podacima što su objedinjeni u Demografskom atlasu hrvatskog lječništva u Hrvatskoj se primjećuje feminizacija u zdravstvu, ali i nedostatak pedijatara, ginekologa, a ponegdje i liječnika primarne medicine.

U atlasu je objavljeno kako je u Slavoniji generalno manje liječnika nego u ostatku Hrvatske. Zato Goluža najavljuje sastanak s gradonačelnikom Osijeka, jer Hrvatska liječnička komora želi sudjelovati u rješavanju te situacije.