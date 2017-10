TJEDNA VREMENSKA PROGNOZA: Nakon kiše i snijega slijedi sunčano i vedro, ali u petak nas čeka promjena

Nakon stabilnog i toplog razdoblja, jesen je potkraj prošloga tjedna i na početku ovoga pokazala i svoje drugo lice, koje uključuje kišu, ponegdje i obilnu, jak i olujan vjetar, u najvišem gorju i snijeg. U utorak će kiše biti manje, sredinom tjedna sasvim će izostati, a od petka je ponovno mjestimice moguća.

Jedno od područja Lijepe naše gdje je tijekom utorka najveća vjerojatnost za kišu je krajnji istok, gdje će biti i najoblačnije, iako slabe kiše može biti još ponegdje u Posavini, Slavoniji i Podravini. Bit će vjetrovito uz mjestimice jak, moguće na udare i olujan sjeverni vjetar, a dnevna temperatura zraka uglavnom od 10 do 14 °C, piše u vremenskoj prognozi HRT-a.

U središnjoj će Hrvatskoj biti malo toplije, uz jutarnju temperaturu od 5 do 8 °C, te poslijepodnevnu između 13 i 16 °C. Uz djelomice sunčano vrijeme i promjenljivu naoblaku, samo će mjestimice biti kiše. Ponegdje će puhati jak, na udare moguće i olujan sjeverac i sjeveroistočnjak, kojega će biti i u gorju. Na obali sjevernog Jadrana pak puhat će bura, prema otvorenome moru i tramontana, također jaki i olujni, ponegdje i s orkanskim udarima.





Najviše će sunca biti u Istri, no uz promjenljivu naoblaku sunčanih će razdoblja biti gotovo posvuda. Povećana vjerojatnost za malo kiše postojat će osobito u dijelu Like, a i u unutrašnjosti Dalmacije mjestimice može pasti poneka kap, pri čemu će oblačnije nego drugdje biti u zaleđu Biokova. Puhat će umjerena i jaka, na udare nerijetko i olujna bura, na otvorenome moru tramontana, pri čemu će more biti valovito pa i jače valovito. Najviša temperatura zraka većinom od 15 do 18 °C.

Podjednake vrijednosti bit će i na jugu Hrvatske, gdje će također biti vjetrovito, osobito do sredine dana s jakom burom i tramontanom, mjestimice i s olujnim udarima. Uz više oblaka ponegdje može pasti malo kiše.

Od srijede do petka navečer u kontinentalnom području suho, uz dulja sunčana razdoblja, no u prvome dijelu dana uz mjestimičnu maglu, posebice od četvrtka. Zatoplit će, i na kopnu, i na moru, gdje će najviša temperatura opet biti viša od 20 °C. Prevladavat će sunčano, a vjetar će tijekom srijede potpuno oslabjeti. Mjestimična kiša moguća je ponovno od petka navečer.