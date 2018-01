TJEDNA VREMENSKA PROGNOZA: Sutra će jutro biti znatno hladnije, a za vikend biste se mogli toplo iznenaditi

Za vikend nas opet očekuje znatno, iznadprosječno zatopljenje, kada bi temperature diljem zemlje mogle rasti i do 16 stupnjeva Celzijevih.

Nakon nekoliko iznadprosječno toplih dana za ovo doba godine, sutra će jutro biti znatno hladnije od današnjeg.

U drugom dijelu dana naoblaka i kiša

Prijepodne će ipak biti sunčano, no nakon toga slijedi naoblaka i kiša, dok bi u višem gorju moglo biti i snijega. Ostatak tjedna nastavit će se promjenjivo, a za vikend nas opet očekuje iznimno toplo vrijeme, prognoza je HRT-a. Djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice uz maglu, javlja DHMZ. Od sredine dana oblačnije, poslijepodne i osobito navečer uz mjestimičnu kišu. Na kopnu će zapuhati umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, mjestimice s jakim, u gorju i olujnim udarima, a na Jadranu umjereno i jako jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od -5 do 0, na Jadranu od 3 do 8, a najviša dnevna od 5 do 10 na kopnu te između 9 i 13 °C na Jadranu.





Jutro će u srijedu biti hladno i maglovito u središnjem dijelu zemlje. Naoblaka se očekuje poslijepodne, a ponegdje bi mogla padati i slaba kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka od -3 do 1, a najviša dnevna između 7 i 10 °C. Istočni će dio Hrvatske prijepodne biti pretežno sunčan uz umjerenu naoblaku, a i tamo se očekuje nešto magle. Kiša se u Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje navečer. Sunčano jutro očekuje se i u gorju te na sjevernom Jadranu, a kasnije bi u najvišim dijelovima gorja moglo biti i snijega.

Iznadprosječno topao vikend

Tamo će puhati umjeren i jak, a na udare olujni jugozapadnjak, javlja HRT. Popodnevna naoblaka očekuje se i na srednjem Jadranu, a navečer i u noći će i tamo bizi mjestimične kiše. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti Dalmacije bit će od -2 do 2 °C, a na obali i otocima između 3 i 7 °C, dok će najviša dnevna temperatura biti od 9 do 13 °C. Suho i sunčano u početku dana bit će na jugu zemlje, a i tamo se prema večeri očekuje naoblaka, a kiše će biti tijekom noći na četvrtak. Oborine bi trebale prestati tijekom jutra u četvrtak, a dan bi se trebao nastaviti djelomične sunčano. Više kiše očekuje se u četvrtak jedino na riječkom području.

