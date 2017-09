TJEDNA PROGNOZA KOJA SE MNOGIMA NEĆE SVIDJETI: Očekujte čestu kišu, ponegdje i grmljavinu, osobito na kopnu

Nakon nedjeljne kiše u većini unutrašnjosti i na sjevernom dijelu Jadrana, pri čemu je ponegdje bilo i obilnijih pljuskova praćenih grmljavinom, pa i nevremena s tučom i pijavicama, i u novome se tjednu nastavlja promjenljivo i nestabilno vrijeme, osobito na kopnu, gdje će biti i česte kiše, ponegdje i grmljavine, dok će na Jadranu biti sunčanije, posebice u Dalmaciji, iako ne i sasvim suho.

U ponedjeljak će u istočnoj Hrvatskoj prevladavati oblačno. Povremeno će biti slabe kiše, osobito u zapadnoj Slavoniji. Uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar jutarnja temperatura oko 12, poslijepodnevna između 16 i 18 °C, piše HRT u svojoj vremenskoj prognozi.

Pretežno oblačno bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz povremenu kišu, češću u prvom dijelu dana. Jutarnja temperatura između 11 i 13 °C, a najviša dnevna oko 17 °C.





Povremene naoblake bit će i na sjevernom Jadranu, pri čemu će oblačnije uz češću kišu biti u prvom dijelu dana. U gorju pretežno oblačno, povremeno s kišom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu slaba do umjerena, podno Velebita i jaka bura. Jutarnja temperatura u gorju oko 10 °C, na moru između 14 i 17 °C, a najviša dnevna u gorju oko 14 °C, na Jadranu između 18 i 21 °C.

Promjenljivo oblačno bit će na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije uz mjestimičnu kišu te pljuskove i grmljavinu. Puhat će slabo do umjereno jugo i istočnjak, a more će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura između 19 i 22 °C.

Lokalnih pljuskova bit će vjerojatno i na jugu Hrvatske, uz promjenljivu naoblaku. Puhat će slabo do umjereno jugo i istočnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 17, a najviša dnevna između 21 i 23 °C.

Promjenljive naoblake i povremene kiše u kopnenom će području biti i sljedeća dva dana, ali će biti i sunčanih razdoblja. U četvrtak sunčanije, u jutarnjim satim uz mogućnost mjestimične magle. Vjerojatnost za malo kiše postoji još u gorskim krajevima. Bit će postupno toplije, ali će temperatura uvelike ovisiti o raspodjeli sunca i oblaka.

Na Jadranu u nastavku tjedna sunčanije nego na kopnu i uglavnom suho. Ipak, malo kiše, pa i u obliku lokalng pljuska, može pasti ponajprije u srijedu, osobito na sjevernom Jadranu, gdje će temperatura zraka sljedećih dana malo porasti, dok se na srednjem i južnom dijelu neće znatnije mijenjati. Puhat će uglavnom slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak.