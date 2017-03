TJEDNA PROGNOZA: Kada vidite kakvo nam divno vrijeme predviđaju meteorolozi, lakše ćete preživjeti ovaj ponedjeljak

Vikend iza nas donio je kratkotrajno zahladnjenje, no ne treba paničariti je proljetno vrijeme nastavlja se i ovaj tjedan. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, opet stižu više temperature koje će potrajati cijelog tjedna.

Danas će temperature tijekom dana biti od 14 stupnjeva na obali do 18 na moru. Tijekom noći i sutrašnjeg jutra biti će oko nule. Od srijede rastu i jutarnje temperature, dok će dnevne rasti sve do 20-ak stupnjeva. Takve će temperature potrajati sve do nedjelje.

Danas će se temperatura kretati od 9 do 14 na kopnu te od 15 do 19 stupnjeva na obali i otocima.

Već sutra će biti toplije, vjetar će oslabiti, tek će na Jadranu puhati umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od -2 do 3, na Jadranu 5 do 10, a najviša dnevna uglavnom između 15 i 20 °C.



Sve do kraja tjedna vladat će sunčano vrijeme, a preko vikenda očekuju se temperature više od 20 stupnjeva Celzijevih.

Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a prosječna temperatura će u subotu i nedjelju biti 22 stupnja na kopnu, dok će na moru biti 17-19 stupnjeva.