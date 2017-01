TJEDNA PROGNOZA: Izdržite još malo, temperatura će do kraja tjedna skočiti za 20 stupnjeva!

Hrvatska se jutros ponovno probudila u debelom minusu, no mnogima će laknuti, jer oštra zima ubrzo će ipak popustiti. Krajem tjedna stiže veliki temperaturni skok.

Danas će biti djelomice i pretežno sunčano, dok će najviše sunca biti na Jadranu i u višem gorju, navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

U nizinama unutrašnjosti niski oblaci i mjestimice dugotrajna magla, a vrlo rijetko može biti i slabog snijega. Prema kraju dana sa zapada naoblačenje uz kišu na sjevernom Jadranu, a u Gorskom kotaru i snijeg. Vjetar većinom slab, navečer i u noći na Jadranu mjestimice umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura većinom od -4 do 1, u gorju malo viša, a na Jadranu od 8 do 13 stupnjeva Celzijusovih.

Još dva dana debelih minusa

Sutra će biti promjenjivo, na zapadu i pretežno oblačno, a danju će u nižim predjelima biti osjetno toplije. Još će ujutro u unutrašnjosti biti niske naoblake i magle. Na sjevernom Jadranu povremeno kiša, na riječkom području moguće i obilnija, a u gorju u početku i snijeg. Poslijepodne te osobito prema kraju dana kiša se očekuje i u ostatku unutrašnjosti. Puhat će umjeren jugozapadnjak i jugoistočnjak, u gorju na udare i jak, a na Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između -8 i -2, a na Jadranu od 1 do 7. Najviša dnevna između 1 i 7, a na Jadranu od 9 do 14 °C.



Sve se mijenja od sredine tjedna

No, od srijede se mijenja situacija. Temperature na kopnu od jutra će biti u plusu, pa će tako u Zagrebu tijekom dana temperatura narasti do osam stupnjeva Celzijevih. Dani koji slijede bit će sve topliji pa će Zagreb u nedjelju, prema prognozi DHMZ-a, uživati na gotovo proljetnoj temperaturi od 13 stupnjeva Celzijevih. Slično će biti i u ostalim gradovima na kopnu.

Temperatura u Gorskom kotaru ipak će ostati nešto niža, no svejedno će biti u plusu. Delnice su se danas probudile na minus devet, no već od sutra jutra će biti toplija, dok će dnevna temperatura tijekom vikenda narasti do šest stupnjeva Celzijevih, navodi DHMZ.

Rijeka i Primorje već od utorka bit će na najmanje 5 stupnjeva Celzijevih ujutro, a temperatura će najviša biti u subotu, kad je najavljeno 12 stupnjeva Celzijevih.

U Dalmaciji se također očekuju više temperature, koje će se do kraja tjedna popesti na 13, 14 pa čak i 15 stupnjeva Celzijevih.