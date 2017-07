TITO IPAK OSTAO BEZ TRGA: Gradski vijećnici odlučili da se pripoji Trgu hrvatskih branitelja

Sa sedamnaest vijećničkih glasova za, tri protiv i četiri suzdržana, Gradsko vijeće Karlovca jučer je donijelo odluku da se prostor tamošnjeg Trga Josipa Broza Tita pripoji Trgu hrvatskih branitelja i bude jedinstvena cjelina.

Karlovačko Povjerenstvo za gradska znakovlja, preimenovanja i imenovanja gradskih prostora tu je olduku predložilo na temelju podneska devet udruga proisteklih iz Domovinskog rata te zasebnog prijedloga bivšeg gradonačelnika Damira Jelića, piše KAportal.

Gradonačelnik Damir Mandić (HDZ) ustvrdio je da se ovom promjenom ne dovodi u pitanje antifašizam te je sugerirao da se neka gradska ulica nazove Ulicom hrvatskih antifašista.



“Moje mišljenje, pa i stručno (Mandić je diplomirani teolog, nap.a.) jest da su komunizam i simboli komunizma donijeli najveće štete antifašizmu. Nisam politikantski niti folklorno obilježio Dan antifašizma, radit ću to i ubuduće iz poštovanja prema svima koji su ustali protiv fašizma. Nisu svi partizani isti. Imao sam prigodu živjeti u prostoru gdje su ljudi ustali protiv fašizma jer je Pavelić prodao Dalmaciju. Antifašizam je stanje svijesti, to je stav. Za taj stav smo svi odgovorni. Ljudi koji su 90-ih ustali protiv fašizma jugoslavenskog isto su antifašisti. Neću kao gradonačelnik dopustiti da netko dovodi u pitanje antifašizam, nitko se ne treba plašiti. Ovo nije krpanje trga, ovo je ona vrijednost koju dugujemo ljudima kojih danas više nema i onima koji su zdravlje dali. Josip Broz je simbol antifašizma, ali imao je priliku ’45 postati demokrat, od Jugoslavije napraviti Austriju, Španjolsku, Francusku… Nije to napravio. Zato znam da se nećemo složiti i da nakon odluke nećemo isto misliti, ali svatko je odgovoran na razini vlastitog stava, vrijednosni sustav po kojem živimo je demokracija”, kazao je Mandić.

Među malobrojnim vijećnicima koji su digli ruku protiv ove doluke bio je SDP-ovac Dario Janković koji je u raspravi citirao dio afirmativnih izjava Franje Tuđmana o Josipu Brozu.

“Nisam protiv toga da se braniteljima ukida trg. Sačuvaj Bože, pljunuo bih na sebe! I ja sam bio među tim časnim ljudima. No pitam zaslužuje li taj čovjek po onome što sam pročitao komadić ulice, ništa drugo”, kazao je Janković.

