THOMPSONU POLICIJA NAKON KONCERTA URUČILA PRIJAVU JER JE PJEVAO ‘ZA DOM SPREMNI’: ‘Jesu li oni svjesni što rade? Žele li izazvati kaos?’

Fotografiju dokumenta koji je policija noćas uručila Thompsonu, ali i opis onoga što se navodno događalo u backstageu, objavili su administratori Thompsonove Facebook stranice. Par sati kasnije objava je izbrisana

Dvije kaznene prijave zbog povrede ugleda strane države te šest prekršajnih prijava od čega je njih pet zbog kršenja javnog reda i mira, a jedna zbog kršenja zakona o javnom okupljanju, bilanca su proslave 21. obljetnice “Oluje” u petak u Kninu, a sudeći po Facebook profilu Marka Perkovića Thompsona i on se našao među prekršiteljima javnog reda i mira.

Naime, tijekom pjevanja pjesme “Čavoglave”, Thompson je izgovorio i ustaški pozdrav ‘Za dom spremni’, koji su uzvikivale i tisuće ljudi na stadionu. Zbog ustaškog pozdrava, koji je neizostavni dio svih njegovih koncerata, kontroverzni je pjevač sinoć imao poslao s policijom.

Novinarka televizije N1 Katarina Brečić na Twitteru je objavila kako je Thompson spornu pjesmu otpjevao čim je završio prijenos na HRT-u, a na video snimci koju su objavili se jasno čuje kako Thompson izgovara ustaški pozdrav.



Čim je završio prijenos na HRT-u Thompson okupljene u Kninu počastio Bojnom Čavoglave i pozdravom ZDS #n1info pic.twitter.com/jVUXK4k88d — Katarina Brecic (@kbrecic) August 5, 2016

Nakon nastupa Perkoviću je policija napisala optužni prijedlog zbog ‘glasnog pjevanja ustaškog pozdrava Za dom spremni’, objavljeno je na službenoj Facebook stranici pjevača.

Glasnogovornica Policijske uprave šibensko-kninske Marica Kosor je na upit Hine da potvrdi kako je Thompson sinoć nakon završetka koncerta u Kninu prekršajno prijavljen izjavila da po zakonu ne može govoriti o osobama koje su prijavljene.

Fotografiju dokumenta, ali i opis onoga što se navodno događalo u backstageu, objavili su administratori Thompsonove Facebook stranice. Nakon što su objavu prenijeli brojni portali, njegova službena Facebook stranica je izbrisana. U nastavku objavu prenosimo u cijelosti.

“Odmah po silasku s bine nakon kninskog koncerta, kninska policija je na putu do bakstagea iz nepoznatih razloga presrela Thompsona u namjeri da ga privede na stranu, Thompsonovo osiguranje nije to dopustilo pa su policajci kasnije došli do bekstagea da bi Thompsonu uručili OBAVIJEST o prekršaju, jer je GLASNO pjevao “ZA DOM SPREMNI”.

Cijeloj javnosti je jasno da je Thompson pjevao pjesmu “Bojna Čavoglave”, koja u svom dijelu ima stih ZA DOM SPREMNI i kako logika nalaže, GLASNO, jer koliko je nama poznato ne postoji tiho pjevanje, a isto tako znamo da ta pjesma nije zabranjena.

Ista ta policija u svojoj se prekršajnoj OBAVIJESTI poziva na članak 5. Zakona o prekršajima protiv JRM-a., koji ni u jednom djelu ne govori o pjevanju ZA DOM SPREMNI.

Očito nekima smeta i Oluja i veličanstvena proslava pobjedonosne Oluje u Kninu, a i ova večer u Kninu koja je posvećena gradu heroju, Vukovaru.

Je li policija svjesna što radi? Je li i ovo u svrhu izborne kampanje i u čijem interesu? I konačno, je li policija imala namjeru, svjesno izazvati kaos?”, objavljeno je na Facebooku poznatog pjevača tijekom noći.