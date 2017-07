THOMPSON OTKRIO CIJENU SVOJEG NASTUPA U SLUNJU I DODAO: ‘U Knin me ove godine nitko nije ni pozvao’

Marko Perković Thompson u intervjuu za N1 televiziju stao je na kraj višednevnim nagađanjima o iznosu kojega će dobiti za svoj nastup u Slunju na ovogodišnjoj proslavi Dana pobjede. Thompson je izjavio kako za koncert u Slunju “neće dobiti ni kune”, a tvrdi da je besplatno pjevao za spomenutu proslavu svake godine od 1995.

Na pitanje novinara zašto ove godine neće pjevati u Kninu, Thompson je rekao kako ga nitko nije ni zvao u taj grad u kojem je redovito nastupao za proslavu Dana pobjede.

“Nije me službeno iz Knina ove godine nitko pozvao. Dan pobjede bi po meni trebalo slaviti svugdje. To je poruka koju smo mi iz Čavoglava slali godinama. Knin je najveća simbolika i to treba ostati. Ali ne bi se smjela stvarati atmosfera da ako nismo u Kninu ili Čavoglavama da nismo slavili Dan pobjede. Zato smo sada odlučili ići u druga mjesta, pokloniti se tim gradovima i mjestima koja su podnijela najveću žrtvu. Mislim da je to važno naglasiti i to je eto poruka mene i moje ekipe koja svake godine pokušava sve bolje i bolje proslaviti taj dan”, rekao je za N1.

U Knin nije bio pozvan

DAČIĆ POZVAO HRVATSKU VLADU DA NE SUFINANCIRA THOMPSONOV KONCERT: ‘On nosi ustaški predznak, njegov nastup je uvreda’



Thompson tvrdi kako sve ove godine nije uzeo niti kune za svoje nastupe za Dan pobjede u Kninu, iako se u medijima redovito spekuliralo o navodnim vrtoglavim iznosima koje je Perković tražio.

“Ne da neću primiti honorar, nego ga nisam uzeo niti jednom od 1995. pa sve do ove godine. Tako će biti sve dok ću moći nastupati na Danu pobjede. Držao sam da bi takva gesta trebala biti moja stvar, ali pošto sam prozvan od nekih medija moram istaknuti da je to moj dar. A pridružio mi se i moj kum Mate Bulić”, rekao je Thompson.

Iako on sam neće uzeti honorar, koncert u Slunju ipak košta, a troškove produkcije snosit će, djelomično i Ministarstvo branitelja, što Thompson ne smatra problematičnim.

THOMPSON TRIPUT SKUPLJI OD PRLJAVACA: Za koncert u Slunju na obljetnicu Oluje tražio je vrtoglavi iznos, a onda pristao na manje

Zaradio prekršajnu prijavu zbog uzvika ‘Za dom spremni’

“Držim da je Dan pobjede jedan od najvećih datuma u našoj povijesti. Koliko će netko potrošiti zaista nisam nikad ulazio u to niti želim. Ove godine imamo više mjesta gdje će se slaviti Dan pobjede – Imotski, Škabrnja… I to je dobro, to smo mi cijelo vrijeme najavljivali. Ne mogu, niti želim, niti me zanima koliko će ta mjesta izdvojiti”, ustvrdio je.

Thompson se osvrnuo i na prekršajnu prijavu koju je zaradio prošle godine u Kninu zbog uzvika Za dom spremni prije početka jedne svoje pjesme. Na pitanje zbog čega koristi taj pozdrav koji izaziva prijepore u društvu i koji je kompromitiran jer se koristio za vrijeme NDH, Thompson je odgovorio:

“Ta pjesma je nastala u Domovinskom ratu. Pjevam pjesmu koja je bila simbol Domovinskog rata i danas njeguje sjećanje na Domovinski rat i ne vidim da sam išta prekršio. Vidjet ćemo što će sud na kraju odlučiti. Ja sam Čavoglave pjevao i prije dana Domovinske zahvalnosti u Kninu i poslije. I nisam nikad dobio prekršajnu prijavu. Zašto baš na taj dan u Kninu jesam…”

Tvrdi da ne izbjegava svjedočenje u slučaju ‘Fimi medija’

Ne smatra da ga zbog tog incidenta ove godine u Knin nisu pozvali.

“Ne mislim da je to točno. Trebate njih pitati zašto me nisu zvali. Ja sam redovno nastupao tamo s Bojnom Čavoglavom. I ne nastuputi s tom pjesmom na Dan pobjede… Ne znam što bih onda trebao izvoditi. ”

Thomspon tvrdi i kako nije točno da izbjegava svjedočiti u slučaju Fimi medija. S obzirom da se nije odazvao pozivima suda, u rujnu će ga na sud dopratiti policija.

“Ne, ne. Imao sam namjeru doći, bio sam spriječen i doći ću kao i prije kad me se pozvalo. Netočno je da namjerno nisam htio i izbjegavao”, zaključio je.

Marka Perkovića Thompsona se tereti da mu je HDZ iz tzv. crnog fonda platio da ne pjeva na predizbornim skupovima.