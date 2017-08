THOMPSON KOMENTIRAO PREKRŠAJNU PRIJAVU: Neće odustati od ustaškog pozdrava, a objasnio je i zašto

Nakon što je protiv pjevača Marka Perkovića Thompsona podnesen optužni prijedlog zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira prilikom nastupa na koncertu koji je u subotu održan u Slunju u sklopu 22. obljetnice VRO “Oluja, zbog ustaškog pozdrava ‘Za dom spremni’, oglasio se i sam Thompson kratkom objavom na Facebooku.

Naime, pjevač je prekršajno prijavljen zbog kršenja članka pet, kojim se brani isticanje neprimjerenih simbola, tekstova, slika ili crteža, kao i izvođenje ili reproduciranje pjesama, skladbi ili tekstova koji remete javni red i mir.

Osim Thompsona, mogli bi nastradati i svi oni koji su na njegovom koncertu skandirali “Za dom spremni” jer je policija potvrdila da će temeljem snimaka i fotografija pokušati ustanoviti identitet drugih osoba protiv kojih bi se onda naknadno podnijeli obavezni prekršajni nalozi.

No, pjevača koji je i prošle godine zaradio prekršajnu prijavu zbog iste stvari u Kninu, to ne zabrinjava previše. On je na svom Facebook profilu postavio snimku svoje pjesme “Bojna Čavoglave” koja započinje spornim ustaškim pozdravom. Thompson je još jednom ponovio kako je ta pjesma nastala u Domovinskom ratu, a iako nigdje nije spomenuo prekršajnu prijavu, jasno je da se njegova poruka odnosi na novi prekršaj.

Nakon što je prošle godine na proslavi Oluje u Kninu bio prekršajno prijavljen i na Prekršajnom sudu novčano kažnjen, kasnije je izjavio da je taj pozdrav dio pjesme koja nije zabranjena i koja njeguje sjećanje na Domovinski rat, a mišljenje nije promijenio ni ove godine.