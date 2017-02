TEŽAK ŽIVOT PRETUČENOG MLADOG IRAČANINA (18): ‘U Karlovcu su moji prijatelji, obitelj… volio bih tu ostati’

Mladić iz Iraka, kojeg su nedavno pretukli u Karlovcu, iz bolnice se vratio u Dom za mlade i ondje se oporavlja. I dalje navodi kako bi ondje volio ostati, jer kaže tu su mu prijatelji.

Berdi, 18-godišnjak koji je nedavno pretučen u Karlovcu u Hrvatsku je migrantskom rutom stigao prije šest mjeseci iz iračke rovincije Diyale, gdje se stalno odvijaju borbe između nekoliko različitih skupina. Hrvatska mu se nakon zemlje u kojoj je živio učinila kao dobra zemlja za ostati pa je zatražio status azilanta i dobio ga. Država ga je potom smjestila u karlovački Dom za odgoj djece i mladeži.

Berdi je tih i nenametljiv mladić, ali ne skida osmijeh s lica. Reper je, oko vrata su mu slušalice za glazbu, na glavi mu je šilterica i uglavnom je u trenirci. Patnju kao da ne želi dijeliti ni s kim, zato ne priča o svom životu u Iraku, o putu koji je prošao da bi došao do Hrvatske, ni o napadu.



Karlovčani mu nude posao

“Ovdje u Karlovcu su moji prijatelji, moja obitelj. Ovaj grad jako volim jer su ljudi dobri prema meni, osjećam da me vole i učitelji me ovdje razumiju. Volio bih ostati živjeti ovdje”, kaže za Jutarnji list dodajći kako će o napadu govoriti neki drugi put.

O obitelji, kaže, neće nikada. Više je nema. Donedavno preko internetskih servisa bio u kontaktu samo s bratom u Iraku, no više nema ni njega. U Karlovcu je nakon što su ga manijaci pretukli dobio više prijatelja nego što može zamisliti. Postao je heroj i nada mnogim prestrašenim i beznadnim vršnjacima i uzor djeci u opasnoj karlovačkoj četvrti. No, ne može biti opasnije od one iz koje je došao. U Karlovcu je krenuo na školovanje i uči hrvatski jezik, a Karlovčani mu već nude poslove. No, sada mu treba samo mir za oporavak. Neko vrijeme morat će se hraniti na slamku jer ne može gristi hranu, a na raspolaganju će mu biti i psiholog.