BIVŠI MINISTAR OREPIĆ NAPUSTIO MOST! Petrovu nije jasno zašto je to učinio, Grmoja poručuje: ‘Ja bih svejedno primio metak za njega’

Bivši ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić napustio je danas Klub zastupnika Mosta! Otkrio je to na konferenciji za novinare sam Orepić dodavši kako se sužava prostor i mehanizmi za realizaciju same ideje Mosta.

BOŽO PETROV O ODLASKU BLISKOG SURADNIKA: ‘Orepićevi motivi nisu mi jasni. Ako se igdje mogao ostvariti, onda je to Most’

“Zbog toga sam odlučio istupiti iz Kluba zastupnika Mosta”, rekao je Orepić.



Nepotrebna konfliktna politika

“Već dulje vrijeme nastojim potaknuti, istaknuti na unutarnju organizaciju i djelovanje na terenu. Iscrpio sam sve mogućnosti za to. Naše društvo nalazi se u iznimno složenim i zahtjevnim okolnostima, smatram da nepotrebna konfliktna politika nema prostora ni vremena i treba je zamijeniti jednom jasnom, korisnom, životnom politikom”, rekao je Orepić.

Poručuje da ideju Mosta želi potkrijepiti idejama koje će biti bitne cijelom društvu.

“To podrazumijeva okupljanje stručnih, samoostvarenih ljudi, koji će objektivno moći ostvariti te ciljeve. Nastojat ću u Saboru biti glas takvih samoostvarenih ljudi, koji nisu ideološki opterećeni, kako onih u Mostu, tako onih izvan njega. Nastojat ću politiku kao sredstvo vratiti narodu i izvesti iz lokalnih okvira. Moje političko djelovanje bit će usmjereno postizanju jedne pristojne, uljuđene, uređene, građanske Hrvatske”, rekao je Orepić.

Orepić nije želio odgovoriti na pitanje novinara ostaje li u oporbi ili se namjerava prikloniti vladajućoj većini.

Nedugo nakon Orepićeva istupa novinarima se u Saboru obratio i čelnik Mosta Božo Petrov.

“Nisu mi jasni motivi Vlahe Orepića. Ako se igdje mogao ostvariti, onda je to Most”, poručuje Petrov. Više o reakciji Bože Petrova pročitajte OVDJE!

Sukob s Grmojom

Da neke stvari u Mostu ne štimaju bilo je jasno još prošli tjedan kada su se u javnom prostoru porječkali Orepić i politički tajnik Mosta Nikola Grmoja. Grmoja je, naime, na skandalozan način prokomentirao da bi Hrvatska trebala ispostaviti račun za sve izbjeglice iz BiH ako će njihovi logoraši tužiti Hrvatsku zbog nedavne haške presude.

OREPIĆ O STRANAČKOM KOLEGI: ‘Moram se javno ograditi od skandaloznih izjava Nikole Grmoje…’

Orepić se ubrzo putem Facebooka ogradio od Grmojinih izjava i poslao upozorenje: “U ovom, za mir i suživot osjetljivom razdoblju, trebamo biti svjesni posljedica javno izgovorene riječi!”, objavio je bivši ministar unutarnjih poslova.

Grmoja vjeruje da njihov konflikt nije bio razlog Ostojićeva odlaska.

“Nakon što se on ogradio od dijela moje izjave koja nije bila shvaćena u cijelosti, ja sam bio taj koji je smirivao situaciju i rekao da je pohvalno da se on kao branitelj zauzima za pomirenje. U Mostu je potpuna sloboda, zastupnici koji su nam prešli iz drugih klubova slobodno izražavaju svoje mišljenje i čak su rekli da su se dolaskom u Most preporodili, jer mogu bez ikakvih sankcija govoriti. Ovo je meni dosta čudnovato, poručio bih javnosti i Orepiću da sam ja uvijek spreman, kao što sam bio spreman primiti metak za Orepića prije ovoga, to spreman učiniti i nakon ovoga”, rekao je Grmoja.

“Ja mislim da je to sve jedan proces i morat ćemo zajedno svi, ne samo s Orepićem, nego i drugim zastupnicima razgovarati da se promijene stvari”, dodao je zastupnik Mosta.

Most napustio i splitski vijećnik

Nedugo nakon Orepića Most je objavio da je stranku napustio i splitski gradski vijećnik Martin Pauk koji će odsad djelovati kao nezavisni zastupnik.

Ante Čikotić koji je predsjednik Kluba Mosta kaže kako je” Martin je odlična mlada osoba koja ima širok spektar osobnih stavova koji uključuju teme od vanjske politike do ideoloških. Mi smo u gradu Splitu fokusirani na podizanje kvalitete života… Kolegu Martina zanima šire političko djelovanje i želi nesputano komunicirati izvan okvira platforme Mosta”.