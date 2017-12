TEŠKO DA MOŽE BITI KONTROVERZNIJI: Sisački biskup svojom je izjavom opet šokirao javnost, podsjećamo na ostale ispade…

Mons. Košić često putem Facebooka dijeli svoje komentare o domaćim društvenim pitanjima koji izazivaju brojne reakcije javnosti, a on kao da u tome uživa.

Kontroverzni sisački biskup Vlado Košić ponovno je svojom izjavom šokirao hrvatsku javnost. Naime, Košić je u propovijedi na blagdanskom domjenku komentirao iseljavanje mladih iz Hrvatske.

“Danas je moderno otići iz domovine, pa bi se to moglo nazvati i dezerterstvom. Moramo se upitati omogućuje li se napredak mladima u zemlji. Međutim, oni koji odlučuju o tome misle samo na sebe”, rekao je biskup Košić. Prema njegovu mišljenju, u Hrvatskoj su još uvijek utjecajni “protudržavni, protuhrvatski i komunistički pojedinci”, arbitražni sporazum o granici sa Slovenijom je lažan, haška presuda bosanskohercegovačkim Hrvatima skandalozna, “a na te su pojave državni dužnosnici reagirali upravo na praznik bivše države, da bi kasnije sve porekli”.

BISKUP KOŠIĆ NAPAO MLADE KOJI ISELJAVAJU IZ HRVATSKE: ‘Danas je moderno otići iz domovine, to se može nazvati i dezerterstvom’



Nije ovo prvi put da je sisački biskup s javnošću podijelio svoje kontroverzne stavove, a mi vam donosimo kratki pregled njegovih ispada.

Žestoko napao Petrova

Krajem 2015. godine je nakon prvog raskola HDZ-a i Mosta Božu Petrova nazvao navičinom i izdajicom, optuživši ga da vodi Most u ralje komunista.

“Sviđa mi se da je Karamarko na kraju odbio u tome sudjelovati, a potez Milanovića ne čudi jer komunisti uvijek lažu i njima laž i prijetvornost ništa ne znači. No, da će Petrov tako nasjesti i odvesti Most u ralje komunista, nisam se nadao. Zapravo sad se pokazuje da to nije most nego mostobran za spašavanje SDP-a tj. komunista koji su hrvatskom narodu nanijeli najviše zla u njegovoj povijesti. Pa jesu li zato bili potrebni izbori i ova već skoro mjesec i po dana duga trakavica? Petrov je i nesiguran – čudne li kombinacije: psihijatar i političar! – ali i posve slijep! Onaj je stari lisac, lopina i prevarant, a ovaj naivčina i zapravo – izdajica. Neka nam se Bog smiluje!”, zaključio je biskup u svojoj poruci na Facebooku.

Desetak dana kasnije Košić se ipak ispričao Petrovu i zamolio za oprost.

Kritizirao i Plenkovića

Ni iduću, Plenkovićevu vladu nije nisu zaobišle kritike sisačkog biskupa i to isto nakon raskola s Mostom. Naime, Košiću se nije svidjelo što HDZ ulazi u koaliciju s HNS-om.

“Ovim koaliranjem s dojučerašnjim neprijateljem – da biste spasili svoju Vladu – Vi ste pokazali potpunu neosjetljivost za osjećaje i za vrijednosti koje gaji većina hrvatskoga naroda. Ovim potezom dobit ćete kratkoročno produljenje života ove Vlade, ali ćete dugoročno izgubiti upravo ono što je bio moto Vaše kampanje: vjerodostojnost! Ja to zovem političkom prostitucijom”, napisao je Košić u pismu premijeru koje je objavio i na svom Facebook profilu.

BISKUP ŽESTOKO NAPAO PREMIJERA PLENKOVIĆA: ‘Koalicija HDZ-a s HNS-om je politička prostitucija’

Zamjerio mu je i to što se odrekao Hasanbegovića i Esih, ljudi, kako kaže, visoke moralnosti i zavidnog domoljublja, a za svoga potpredsjednika uzeo ‘čovjeka koji sudjeluje u gay paradi’. “To nije demokršćanski”, poručio je biskup.

‘Naša obveza je ulaziti u svjetovna područja’

Iako se zbog uplitanja u politiku često našao na meti kritika, Košić ne smatra da radi išta loše.

“Ako u dobrom duhu željni pomoći, željni prožeti naše društvo Evanđeljem, ulazimo u svjetovna područja onda to nije samo nama dopušteno, nego naša obveza. Dakako, s blagošću i sviješću služenja”, rekao je Košić.

‘Lažnu povijest nametnuli nam komunisti’

Na Dan državnosti ove godine je ustvrdio da su nam lažnu povijest Drugog svjetskog rata i poraća nametnuli komunisti u Jugoslaviji, a da nam događaje iz Domovinskog rata iskrivljuju oni koji ne vole samostalnu hrvatsku državu.

Prijetio mu branitelj

U lipnju je Košić policiji prijavio umirovljenog branitelja koji mu je prijetio putem Facebooka.

KOŠIĆ OTKRIO: ‘Psovao mi je crkvu i familiju, a onda napisao: Zaklat ćemo tebe i sve takve idiote uskoro’

“Meni je žao što je uhićen jedan umirovljeni branitelj u Tisnom, kako o njemu kaže njegova žena, koji je k tome bolestan. Nadao sam se da će ga policija samo upozoriti da je kažnjivo drugima prijetiti, a on je meni 15. lipnja poslao poruku u kojoj mi psuje ‘Crkvu i familiju’ poslije čega je doslovno napisao: ‘Zaklat ćemo tebe i sve takve idiote uskoro’. Ja sam tu prijetnju javio policiji, a ona postupa dalje po svojoj dužnosti”, napisao je Košić.

Ministra pozvao da podnese ostavku

Ni uhićenje skupine muškaraca u Kninu koji su tijekom proslave Dana pobjede uzvikivali ustaški pozdrav “Za dom spremni” nije mogao proći bez Košićeve intervencije.

“Moram vam reći, dragi prijatelji, da me rastužuje to što čitam što govore oni koji su jučer bili u Kninu. Recimo kako je Damir Markuš, hrvatski branitelj hosovac, opisao svoje razočaranje. Je li moguće da hrvatska policija hapsi hrvatske branitelje? Kakva je sad opet ova protuhrvatska vlast koja se usuđuje to činiti u Kninu na proslavi Dana pobjede? Pozivam ministra Božinovića da podnese ostavku!!!”, napisao je Košić.

‘JE LI MOGUĆE DA HRVATSKA POLICIJA HAPSI HRVATSKE BRANITELJE?’: Košić pozvao ministra da podnese ostavku

Ako nisu komunisti, onda su mediji

Osim komunista, omiljeni neprijatelj kontroverznog biskupa su i mediji. Tijekom mise u Šibeniku svojim je opservacijama šokirao javnost.

“Moć đavla je u optužbama i sijanju zla u srca ljudi u neprestanom podmetanju i širenju dezinformacija u svijetu. Danas se Sotona kamuflirao u mnogim, i to najutjecajnijim medijima, koji su u Republici Hrvatskoj više protuhrvatski nego hrvatski jer ne šire istinu o hrvatskoj povijesti niti dopuštaju da se pročisti hrvatska sadašnjost”, rekao je Košić.

Osvrnuo se tom prilikom i na Istanbulsku konvenciju i iznio svoju istinu.

“Istanbulska konvencija nameće nam se pod krinkom borbe za prava žena i podvaljuje nam zabludu rodne ideologije koja želi ukinuti bogomdani naravni zakon razlike između muškaraca i žena i u tom se smislu traži hrabrost toj podvali reći odlučno ‘ne’. Radi se, naime, o iskrivljenom poimanju čovjeka, a onda i odgoju mladih koji imaju pravo na ispravno shvaćanje sebe i drugih. O tome se vodi borba”, naglasio je sisački biskup ističući kako se Istanbulskom konvencijom želi stvoriti novi poredak te da đavao želi razoriti obitelj te je to postavio kao svoj cilj.

‘Odričeš li se Maršala?’

Novi ispad mons. Košić imao je na misi prigodom blagdana Velike Gospe kada se opet obrušio na komuniste.

“Pitanje ‘Odričeš li se sotone?’, u hrvatskom kontekstu trebalo bi se prevesti kao ‘Odričeš li se Maršala?’. Da, i Führera i Ducea i Generalissimusa, ali – ponajviše – Maršala! Premda njega više nema i on ne vlada nama već više od 37 godina, na žalost još uvijek mnogim dušama vlada taj krivi bog, još uvijek mu se prinosi ne samo tamjan nego i žrtve, ne samo da se žrtvuje istina i zatire pravednost, nego se žrtvuju i ljudi”, smatra Košić.

KONTROVERZNI BISKUP OPET NIJE MOGAO BEZ POLITIKE: ‘Odričeš li se Maršala? Da, i Führera i Ducea, ali ponajviše Maršala!’

‘Ustaštvo nije bilo fašizam’

Možda i najkontroverzniji istup imao je krajem listopada na predstavljanju knjige o Marku Perkoviću Thompsonu. Tada je rekao da ustaštvo nije bilo fašizam.

NOVI SKANDALOZNI ISTUP BISKUPA VLADE KOŠIĆA: ‘Ustaštvo nije bilo fašizam’

“Treba reći da ustaštvo nije bilo fašizam, nego organizirano vojno djelovanje u obrani Hrvatske kao države, o čijoj su se naravi kao državi pozitivno izrazili i bl. Alojzije Stepinac i dr. Franjo Tuđman, ali te su postrojbe to činile svim ‘dopuštenim i nedopuštenim sredstvima’, što je bio dio njihove zakletve”, rekao je Košić.