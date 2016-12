TEŠKE OZLJEDE: Građani odmah skupili novac i platili liječenje Medi koji je zbog petardi skočio s balkona

Za liječenje psa Mede, koji je skočio sa četvrtog kata prestravljen petardama, skupljeno je više od 18.000 kuna.

STRAŠAN PRIZOR U ZAGREBU: Uplašen bukom petardi pas Medo skočio s četvrtog kata

U subotu, dvije Zagrepčanke su gledale stravičan prizor.

“Čuli smo petarde, a ona je primijetila psa koji se želi baciti s balkona. Čim sam digla pogled, on je skočio na pločnik”, ispričala je Eva Ćorić za 24 sata. Očito prestrašen eksplozijama petardi, unezvjereni je pas skočio s balkona s četvrtog kata. Eva je dotrčala do njega, misleći da je uginuo, no kada je čula psa da diše smjesta je pozvala prijatelje iz udruge ljubitelja životinja koji su nesretnog Medu odvezli u najbližu veterinarsku kliniku.



“Nije čipiran, pa ga zbog toga u azilu i na Veterinarskom fakultetu nisu smjeli primiti. Zato smo ga odvezli u kliniku Krezsinger, gdje su nam rekli da možemo naknadno platiti troškove liječenja i operacije”, priča dalje Eva koja je poruku o tome što se dogodilo ostavila vlasnici psa koja je u to vrijeme bila na poslu.

“Medo ima krvarenje u plućima i u abdomenu. Zdjelica mu je slomljena na nekoliko mjesta. To su velike ozljede, on je u šoku. Pas je uhranjen i dobar ko kruh, prima infuziju, antišok terapiju i lijekove protiv bolova”, kazao je dežurni veterinar u klinici Krezsinger.

Nu svega nekoliko dana, savjesni građani skupili su potreban novac za operacije.