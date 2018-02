TEŠKE OPTUŽBE NA RAČUN LIJEČNIKA IZ DUBRAVE: ‘Rekao je da imam ogromne grudi, pozvao me bliže i rukom prešao preko njih…’

Pozvao ju je da mu dođe bliže, navodno kako bi zajedno pogledali slike s rendgena, no tada je rukom prešao preko njezinih grudi. ‘Joj, sad bi se, da nema sestre, ovo moglo smatrati da sam vas pipkao’, rekao joj je.

Dvoje se pacijenata požalilo na neprofesionalnost i vulgarnost jednog liječnika ortopeda u zagrebačkoj KB Dubrava. Za Provjereno Nove TV ispričali su kako su se na rutinskom pregledu iznenadili ponašanjem liječnika.

‘Pitao me jesam li udana…’

Lana Žugec kaže da je tamo doživjela poniženje na pregledu na koji je došla zbog dijagnoze skolioze i jakih bolova u leđima. ‘Njegov prvi komentar bio je: ‘A kaj ste vi došli, ja vidim da vama nije ništa. Što trebate, penziju ili bolovanje?’, ispričala je Lana i dodala da je liječnik neprestano komentirao njezine grudi, a ispitivao ju je i sasvim neprimjerena osobna pitanja.

‘Čitavo vrijeme je spominjao da imam ogromne grudi. Govorio je i da imam grbu od rođenja, zar ja to ne znam? Pitao me jesam li udata i imam li djecu, na što sam rekla da, pa me pitao da li su mi i djeca grbava. I onda je pitao je li kad me moj muž prvi put j****, to bilo sprijeda ili zg***, jer ako je bilo zg*** onda je morao vidjet da sam grbava, a ako je bilo sprijeda, onda sam ga uspjela prevariti pa me oženio takvu grbavu’, ispričala je šokirana pacijentica za Provjereno.



Nakon rendgena se Lana opet vratila u ambulantu ovog liječnika, no tu njegova neprofesionalnost nije stala. Pozvao ju je da mu dođe bliže, navodno kako bi zajedno pogledali slike s rendgena, no tada je rukom prešao preko njezinih grudi. ‘Joj, sad bi se, da nema sestre, ovo moglo smatrati da sam vas pipkao’, rekao joj je, a pacijentica od šoka nije reagirala. Medicinska sestra joj je na kraju rekla da se on prema svim pacijentima tako ponaša.

Povjerenstvo će utvrditi liječnikovu odgovornost

To je javno potvrdio još jedan pacijent, Ivica Milanja iz Zadra, a njegovo neugodno iskustvo s tim istim liječnikom dogodilo se još 2011. godine. Nezadovoljan je zbog toga što ovaj liječnik nije kažnjen, već i dalje radi na svojem radnom mjestu bez ikakvih posljedica. Nakon što je pacijentica s početka priče prijavila ovakvo ponašanje, ravnatelj KB Dubrava oformio je povjerenstvo koje bi trebalo utvrditi njegovu odgovornost i daljnje sankcije.