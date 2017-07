TEŠKA OBITELJSKA DRAMA MALOG CESAREA: Tri hrvatska i jedan talijanski sud zaključili su – ‘Nina Kuluz otela dijete’

Bitka za skrbništvo malenog Cesarea i dalje se nalazi u središtu medijskog interesa. Hrvatska javnost na strani je majke Nine Kuluz dok je velik dio talijanskih građana, kao i sudovi nastrani dječakovog oca Alessandra Avenatija koji, kako je kazao, od borbe za skrbništvo nad sinom, neće odustati.

Padaju teške riječi, optužbe na račun i jednog i drugog roditelja, potežu se optužbe o korumpiranom pravosuđu i bezosjećajnoj birokraciji, bez da se pogledalo u sudske spise i činjenice koje su ustanovili sudovi s jedne i s druge strane granice.

Jedna od činjenica o kojoj javnost ne vodi računa je da je Nina Kuluz bez znanja oca odvela Cesarea u Hrvatsku 8. travnja 2011. godine i otišla s njim u Split. Četiri dana kasnije, 12. travnja 2011. godine otac je pokrenuo postupak pred Sudom za maloljetnike Piemonte i Valle D’osta u Torinu, u kojem je zatražio da se donese nalog da se dijete vrati u Italiju i njemu povjeri na isključivu skrb. Novo ročište održano je 15. lipnja 2011. godine pred istim sudom, a u međuvremenu je održano i ročište pred sudom u Splitu 31. svibnja 2011. godine koje je odgođeno za 17. lipnja jer se na njemu nije pojavila djetetova majka. Sudu je dostavila svoj “iskaz” koji je prevela na talijanski. Talijanski sud utvrdio je da su i otac i majka imali prebivalište u Moncalieriju te da majka nije u Splitu pokrenula nikakav postupak. U svom “iskazu” žena navodi da je gosp. Avenati bio nasilan i ovisan o alkoholu, međutim nema nikakvih prijava na teret muškarca niti liječničkih nalaza. Iako je Allesandro Avenati zatražio isključivu skrb nad djetetom, talijanski sud nije tome udovoljio, piše Jutarnji list.

Nepravomoćna presuda iz 2012.

‘Povjerava se dijete na skrb zajednički, s odredbom da ima uobičajeno prebivalište u očevom stanu. Naređuje se gđi Kuluz Nini da odmah vrati maloljetnog Cesarea u Italiju i da ga dovede k ocu na adresu. Određuje se da majka može susretati sina čak i svakodnevno te da može prenoćiti kod nje svakog drugog vikenda od subote ujutro do nedjelje navečer. Zabranjuje se odlazak maloljetnika izvan Italije, osim uz suglasnost oba roditelja ili odluku suda. Zahtjeva se od socijalne službe da nadzire stanje maloljetnika i da obavi socijalni izvid te da pošalje izvješće ovom sudu do zaključno 30. rujna 2011. godine. Proglašava se ova odluka odmah izvršnom’, stoji u nepravomoćnoj presudi od 22. lipnja 2011.

No, ova odluka nije ispoštovana. Torinski sud sazvao je novo ročište za 11. listopada, no Nina Kuluz se nije pojavila, a Cesare nije vraćen u Italiju iako je to Sud naložio.

Dvije odluke splitskih sudova

Splitski sudovi u međuvremenu su donijeli dvije odluke. Splitski Općinski sud 12. ožujka 2012. godine odučio da se Cesare ne vraća u Italiju i odbio kao neosnovan zahtjev njegova oca da se i majci i djetetu oduzmu osobne isprave kako bi ih spriječili da napuste Hrvatsku. Određena je privremena mjera susreta i druženja oca i sina svaki drugi vikend od 9 do 13 i od 15 do 20 sati u nazočnosti majke i vanjske suradnice Područnog centra za socijalnu skrb, ujedno i prevoditeljice za talijanski jezik. Za mjesto susreta određen je Split, a roditelji su trebali zajednički dogovoriti mjesta susreta.

Sud u Splitu utvrdio je kako je majka dijete odvela i prijavila na svojoj adresi u Splitu bez znanja i suglasnosti oca djeteta, da se otac djeteta tome protivio, a majka nije dobila niti imala suglasnost za prijavu prebivališta njihova zajedničkog maloljetnog sina na adresi u Hrvatskoj.

Sud je utvrdio i da je dječak, koji je u tom trenutku navršio dvije godine, bio jako vezan uz majku te da dijete u toj dobi ne bi trebalo odvajati od majke. Ali, prvostupanjski je sud ustvrdio da je majka ipak dječaka odvela protuzakonito iz Italije, čime je i onemogućila oca u skrbi nad djetetom. Utvrđeno je i kako ne postoji opasnost za dječaka u zemlji iz koje je nezakonito odveden kao i da odnosi među roditeljima djeteta mogu prouzročiti psihičke traume kod dječaka.

Potvrda prvostupanjske odluke

Drugostupanjski sud potvrdio je i odluku prvostupanjskog suda o odbijanju zahtjeva za oduzimanje putne isprave i osobne iskaznice majci i djetetu jer bi to bilo nesvrsishodno, odnosno, bez dokumenata dijete se ne bi moglo vratiti u Italiju, a majka ne bi mogla ostvarivati svoja prava viđanja s djetetom i to bi bilo u suprotnosti s odlukama talijanskih i hrvatskih sudova.

Nina Kuluz je protiv te odluke putem svoje punomoćnice uložila i ustavnu tužbu, o kojoj je Ustavni sud odlučivao 11. svibnja 2016. godine. Vijeće je jednoglasno odbilo tužbu Nine Kuluz. Pritom su navedene sve okolnosti cijelog slučaja, mjerodavno pravo, kako domaće, tako i talijansko i međunarodne konvencije. Ustavni suci zaključili su da je Nina Kuluz odvela sina bez znanja oca i da se radilo o otmici djeteta, ‘da na strani predlagatelja nema čvrstih dokaza da bi se radilo o osobi sklonoj prekomjernoj konzumaciji alkohola te da sumnja na sklonost predlagatelja pojačanoj konzumaciji alkohola ili nekih drugih opojnih sredstava nije dokazana’, piše Jutarnji list.

Tijekom svih tih godina suđenja u Italiji i Hrvatskoj Nina Kuluz nije predložila nijednog svjedoka koji bi potvrdio da je Alessandro Avenati nasilni roditelj i izvanbračni suprug. Ustavni suci, s obzirom na to da su odbili njezinu tužbu, nisu ni odlučivali o odgodi ovrhe nad djetetom. Roditelji dječaka koji će u rujnu navršiti osam godina i dalje se prepucavaju, a posljedice nemogućnosti dogovora, sasvim sigurno, će snositi nevino dijete.