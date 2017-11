TEPEŠ OTKRIO ŠTO RADI NAKON ODLASKA IZ POLITIKE: Ima crni pojas u taekwondou i poručuje: ‘Radim u državnoj firmi, ali nisam uhljeb’

Nakon što je odstupio s mjesta predsjednika HSP-AS-a i odbio otići u Europski parlament gdje je trebao zamijeniti Davora Ivu Stiera, Ivan Tepeš posvetio se doktorskoj disertaciji i obitelji.

Trenutačno je zaposlen kao zamjenik ravnatelja Matice iseljenika, a kako je kazao u intevjuu za 24 sata, na to je mjesto imenovan na mandat sukladno zakonu i statutu te institucije. Prvu plaću, kaže, još nije dobio s obzirom na to da je na tu dužnost stupio 16. listopada. Dodao je kako ne zna o kojem se točno iznosu radi, no da je plaća manja od one u Saboru.

‘Niti sam uhljeb niti sam napravio išta protuzakonito’, rekao je Tepeš komentirajući javne prozivke te otkrio kako je posljednjih godinu dana pisao doktorsku disertaciju na temu: “Političko djelovanje HSS-a u iseljeništvu 1945. – 1990.”, koja je na iščitavanju.

‘Čeka me još obrana tako da sam vrijeme osim s obitelji provodio u Državnom arhivu i Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici’, rekao je Tepeš.



Nije zažalio zbog neodlaska u EU parlament

Dodao je kako mu rad u politici ne nedostaje te da je 18 godina, koliko je odradio kao političar, bio sasvim dovoljno te kako je sada vrijeme da se posveti obitelji.

Zbog neodlaska u Europski parlament kaže nije zažalio, a glavni razlozi za takvu odluku bili su upravo doktorska disertacija i obitelj.

‘Nisam želio biti daleko od svoje obitelji, u to vrijeme najmlađi sin Rafael imao je samo šest mjeseci, a i trebao sam završiti doktorsku disertaciju, koja je zbog mog ulaska u visoku politiku u tom razdoblju bila na čekanju. Politički korektno je bilo da zastupnike iz HDZ-a zamijene njihovi stranački kolege. Na toj listi bio sam kao zamjena za Ružu Tomašić’, istaknuo je Tepeš.

Za sada ne planira povratak u politiku

Dodao je i kako se za sada ne namjerava ponovno uključivati u visoku politiku te kako mu je cilj odraditi mandat u Matici iseljenika i završiti priču oko doktorske disertacije.

‘Nakon toga razmislit ću i vidjeti hoću li nastaviti političko djelovanje ili ne. Tri godine su još do izbora, ako ne bude prijevremenih, tako da ima vremena za razmisliti’, rekao je.

Otkrio je i kako obiteljski život podrazumijeva svakodnevno obavljanje dijela kućanskih poslova.

‘Kosim travu, pred zimu me čeka cijepanje drva, vozim djecu na sportove i ostale aktivnosti, a najmlađeg sina kod bake, jer još ne ide u vrtić. Puno mi je mirniji život nego kad sam bio u “žiži” političkih zbivanja. S obzirom na to da imam crni pojas u taekwondou, sada imam vremena za treninge kojima održavam formu, jer se sportom više ne bavim profesionalno. Pelene mijenjam dosta često. Odrađujem poslove od usisavanja do pranja suđa. Supruga i ja se nadopunjujemo i nema klasične podjele na muško ženske poslove’,rekao je za 24 sata te otkrio kako ima crni pojas u taekwondou, no sportom se više ne bavi profesionalno.