TEMPERATURE USKORO PADAJU DO NULE: Uživajte u posljednjem sunčanom danu – Stiže nam velika promjena vremena!

Sunčani vikend se nastavlja, no ne zadugo. Već nas početkom sljedećeg tjedna očekuje nova promjena vremena i veliko zahlađenje.

Južni vjetar koji donosi relativno toplo, ali kišno vrijeme pratit će nas tijekom današnjeg dana. Vrijeme će biti promjenjivo, a ukoliko se u popodnevnim satima spremate izaći iz kuće ne zaboravite sa sobom ponijeti kišobran.

Nedjelju će obilježiti djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku i razmjerno vjetrovito. U drugom dijelu dana može pasti malo kiše i to prije svega u unutrašnjosti dok će na Jadranu ipak biti stabilnije, osobito na jugu gdje će biti i najsunčanije. U Dalmaciji će biti najsunčanije i zadržat će se suho. Puhat će umjeren i ponegdje na udare jak jugozapadnjak, u Dalmaciji i jugo, poslijepodne i navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu na buru koja će jačati.

Najniža jutarnja temperatura od 2 do 6 na kopnu, od 9 do 14 na Jadranu, a najviša dnevna većinom od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva, javlja DHMZ.



U nastavku dana bit će promjenjivo, ponegdje može pasti i malo kiše. Vjetar će poslijepodne okrenuti na sjeverozapadni, a temperature će se zadržati na oko 20-ak stupnjeva, iako će se uz sjeverni vjetar činiti hladnije.

Oblaci i kiša

U nedjelju će se sa istoka početi razvijati veći oblaci koji će donijeti malo kiše. Puhat će jugozapadnjak koji će do kraja dana okrenuti na umjeren, ponegdje i jak sjeverozapadnjak, a temperatura će biti do 20 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju bit će djelomice sunčano, ponegdje s malo kiše te vjetrovito, u početku uz umjeren i jak jugozapadnjak, zatim buru. Temperatura će biti uglavnom od 15 do 20 stupnjeva, u gorju malo niža.

U Dalmaciji će biti pretežno sunčano, ali navečer i ovdje s nešto više oblaka, a na sjevernom dijelu može pasti koja kap kiše. Krajem dana će zapuhati bura, a temperatura će biti oko 20 stupnjeva.

Promjena vremena u ponedjeljak

Nakon relativno tople nedjelje slijedi značajna promjena vremena. Od početka sljedećeg tjedna očekuje nas drastičan pad temperatura, a sredinom tjedna najviša temperatura u unutrašnjosti sezati će do svega 10-ak stupnjeva dok će na moru biti samo 5-6 stupnjeva više. Osobito hladna će biti jutra na kopnu, ali ni danju neće biti pretoplo, piše Dnevnik.hr.

Idućih dana na kopnu će biti djelomice sunčano, ujutro uz maglu, a uz niske temperaturemoguće i mraz. Početak studenog obilježit će i studeno vrijeme, osobito ujutro kada će temperatura biti oko nule. Na Jadranu idućih dana pretežno sunčano, još u ponedjeljak uz umjerenu i jaku buru i tramontanu. Početkom studenog i na Jadranu će biti nešto niže temperature.