TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNE SLUŽBE: Plenković zadovoljan: ‘Postigli smo visok stupanj razumijevanja’

Temeljni kolektivni ugovor (TKU) za službenike i namještenike u javnim službama potpisan je u četvrtak u Banskim dvorima između Vlade i predstavnika 11 sindikata na rok od četiri godine, njime je ugovorena osnovica plaće u visini od 5421,54 kune s primjenom od 1. studenoga i naknada za prijevoz, koja je povećana s 0,75 kuna na jednu kunu po prijeđenom kilometru za djelatnike koji nemaju mogućnost korištenja javnog prijevoza.

Plenković zadovoljan

Premijer Andrej Plenković izrazio je zadovoljstvo konsenzusom socijalnih partnera rekavši kako se ovdje radi o našim liječnicima, medicinskim sestrama, učiteljima, znanstvenicima, djelatnicima u socijalnoj skrbi i kulturi, nizu važnih sektora za funkcioniranje hrvatskog društva.

‘U zadnjih 13 – 14 mjeseci u nizu pregovora postigli smo visok stupanj razumijevanja i ostvarujemo rezultate s financijskim posljedicama koji su održivi sukladno mogućnostima državnog proračuna, rastu hrvatskog gospodarstva i obveza koje su na dnevnom redu socijalnog dijaloga’, rekao je Plenković.



U svibnju pregovori o božićnici i regresu

Izrazio je uvjerenost da će se u idućem razdoblju nastojati rješavati sva otvorena pitanja dijalogom, povjerenjem i željom da svi ljudi u Hrvatskoj žive bolje.

Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić ocijenio je kako je put do novog TKU-a bio dug i težak, no vjeruje da su došli do kompromisnog rješenja koje ne zadovoljava sve zahtjeve, ali im se maksimalno udovoljilo koliko je Vlada mogla.

“Svjesni smo da nismo dvije suprotstavljene strane, nego da u partnerskom odnosu želimo sve najbolje za zaposlenike u javnim službama”, poručio je u prigodnom obraćanju.

Najavio je da se u svibnju otvaraju pregovori o božićnici i regresu, što je sastavni dio TKU-a.

“Unaprijedili smo prijevoz i povećali osnovicu za dva posto, pa vjerujem da ćemo zajedničkim snagama dodatno unaprijediti čitav sustav”, kaže Pavić.

Glavna tajnica Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Ljubica Pilić naglasila je važnost postizanja pravedne cijene rada u Hrvatskoj, jer je to rješenje za rad i dostojanstven život radnika u u ovoj državi.

“Ova država je krenula dobrim putem i na tome vam čestitamo, ali vodite računa da je cijena rada ipak onaj element koji čini dostojanstven život ljudi, a vaša je zadaća da omogućite da bude dostojanstven”, poručila je Pilić Paviću i ministrima financija Zdravku Mariću i zdravstva Milanu Kujundžiću, koji su nazočili potpisivanju TKU-a.

Moguće tužbe svakog pojedinog službenika

Novinari su sindikalce pitali jesu li odustali od zahtjeva da im se vrati dug temeljem njihova sporazuma s Vladom iz 2009. godine, kada im je zbog gospodarske krize smanjena osnovica plaće. Tada je, naime, dogovoreno da će im se taj dug vratiti kada gospodarski rast bude uzastopno tri tromjesječja zaredom iznad dva posto.

Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem odgovorila je kako je jedna od mogućnosti tužba protiv Vlade svakog pojedinog zaposlenika u javnim službama.

“Jedna je od mogućnosti utuživanje Vlade po pitanju dugovanja jer je to, nakon neuspješnih dogovora, postalo pojedinačno pravo svakog zaposlenika. Ne možemo prejudicirati kakvi će biti rezultati sudova. No, ako ima imalo pravde, a i vodeći se principom da su ti sporazumi bili potpisani, moralna obveza Vlade bila je vratiti ono što je uzeto u travnju 2009. godine svim zaposlenicima javnih službi”, kazala je.

Dodaje kako ove godine, nažalost, nije došlo do kompromisa po pitanju povećanja osnovice tako da se na javne službe ustvari primjenjivalo ono što su dogovorili državni službenici, odnosno povećanje osnovice plaće tri puta po dva posto.

“Mi smo inzistirali, i to je bio kamen spoticanja u našim pregovorima, da ne možemo dozvoliti zaostajanje plaća tj. ostajanje na osnovici iz ove godine, te smo tijekom pregovora došli do toga da će se u 2018. godini pregovarati o osnovici za 2018. i 2019. godinu”, dodala je.