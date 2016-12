POČELA NAJAVLJENA UHIĆENJA? Srbija na granici uhitila Osječanina zamijenivši ga s braniteljem istog imena!

Srpske vlasti uhitile su Zdravka Hlobika na graničnom prijelazu, zamijenivši ga za imenjaka kojeg terete za “terorizam tijekom rata u Hrvatskoj 1992. “

Kako piše Glas Slavonije, srpske su vlasti na graničnom prijelazu Bogojevo uhitile Osječanina Zdravka Hlobika (54), zamijenivši ga za njegovog imenjaka Zdravka Hlobika iz Jelisavca, kojeg u Srbiji terete za “terorizam” tijekom Domovinskog rata.

MINISTARSTVO BRANITELJA: ‘Nismo zaprimili nikakve informacije o optužnicama’

Osječanin je uhićen u četvrtak ujutro, a u petak ga je do granice kod prijelaza Batina, oko 13 sati, dopratio hrvatski konzul u Srbiji.



MINISTAR ŠPRLJE: ‘Srbija ima popis s 43 hrvatska državljana protiv kojih vodi istragu za ratne zločine’

Manela Operta Podunavac, glasnogovornica Višeg suda u Somboru objašnjava kako protiv Zdravka Hlobika, hrvatskog državljanina iz Jelisavca još od 1992. godine postoji optužnica javnog tužitelja iz Sombora.

“Na temelju optužnice određen je pritvor Zdravku Hlobiku iz Jelisavca, te je za njim raspisana potraga” kazala je glasnogovornica Višeg suda u Somboru.

Osječanin Zdravko Hlobik uhićen je u četvrtak na graničnom prijelazu te nakon što je dao izjavu dežurni sudac mu je odredio zabranu napuštanja Sombora dok se ne utvrdi njegov identitet.

Osječanin nije bio uhićen, nego je prespavao u jednom od somborskih hotela. Hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova tako ga je savjetovalo i država će platiti troškove. U jutarnjim satima otišao je, zajedno sa hrvatskim konzulom, na Viši sud u Somboru gdje mu je nakon kratkog sudskog postupka vraćena osobna iskaznica i mogao se slobodno vratiti kući.

“Uopće ne znam zašto su me uhitili, ali evo, čekam suđenje ” kratko je kazao Osječanin Zdravko Hlobik dok je čekao suđenje.

Dio Somborske skupine

Prema dostupnim podacima, Zdravka Hlobika iz Jelisavca u Srbiji navodno terete da je bio pripadnik tzv. Somborske skupine, koja je 1992. pokušala minirati batinski most. Taj most je bio jedina veza između Srbije i Baranje te je preko njega dolazila pomoć pobunjenim Srbima koji su napadali Osijek. Zbog spleta okolnosti, most nije dignut u zrak, no veći dio skupine tada je uhićen. Pripadnici “Somborske skupine” proveli su u zarobljeništvu 707 dana, a razmijenjeni su na kontrolnoj točki UNPROFOR-a kod Lipovca, u siječnju 1994. godine.

Sve zbog politike

Damir Buljević, predsjednik podružnice Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije, kaže kako je uhićenje Osječanina u Srbiji vrlo opasna stvar.

“Jutros sam bio s čovjekom koji je bio u Srbiji prije približno mjesec dana, a isto je u Srbiji osuđen za terorizam. Nitko ga nije tada niti pogledao. Čini se da sada, kada se zaoštrava politička situacija između Hrvatske i Srbije, treba upozoriti sve branitelje da ne idu preko granice. Postoje ljudi koji su ondje osuđeni i na po 15 godina zatvora zbog terorizma, no razmijenjeni su i vratili su se kući u Hrvatsku. S obzirom na to da te presude nikada nisu doista ukinute, pitanje je kada će ih Srbija aktivirati” zabrinut je Buljević.

‘Pravi’ Hlobik zna da je osuđen

Traženi Zdravko Hlobik iz Jelisavca zna da je ondje osuđen, a kasnije mu je prijatelj javio kako je uhićen njegov imenjak

“Znam da sam na popisu, ne smijem ići u Srbiju pa ni ne idem. Išao sam u Bosnu, ali mislim da sada neću ni tamo. Znam da postoji čovjek koji ima ime i prezime kao i ja. Kada sam bio u bolnici, medicinska sestra mi je rekla kako živi u Osijeku i da je njezin susjed istoga imena i prezimena. Vjerojatno mu je rekla za mene”, kaže Hlobik.