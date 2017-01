‘TATA, JA SAM GLADAN’: Za bolesnog oca koji skuplja boce da prehrani obitelj dosad prikupljeno preko 15.000 kuna

Za obitelj Ilije Karamatića prikupljeno je više od 15 tisuća kuna u posljednjih 15 sati, otkako je na internetu pokrenuta akcija prikupljanja novca za “hrabrog tatu i njegove klince”.

Akcija je pokrenuta na stranici Generosity.com, a u vrijeme pisanja ovog teksta 86 dobrotvora je uplatilo 2164 američkih dolara. Cilj akcije je prikupiti 3000 dolara.

“Tijekom današnje uobičajene vožnje tramvajom, na posljednjoj stanici ulazi otac. Ispod lijeve ruke dvije štake, dok desnom pokušava pridržavati kolica s malim djetetom. Napokon uspijeva sjesti na prazno sjedalo, dok se dijete budi. Prvo što progovara je “tata, ja sam gladan”. Tata mu objašnjava kako danas nije bilo baš boca, te da mu je uspio kupiti samo jedno pecivo, s tonom koji obećava kako će se tata uvijek snaći”, dio je objave Brune Rodman, nakon koje je i pokrenuta cijela humanitarna akcija.





Tako se uključio i Stjepan Stipo Ćorić koji je i organizirao prikupljanje novca na internetskoj platformi.

U svega nekoliko sati od objave tužne priče o teško bolesnom ocu koji skuplja boce kako bi prehranio obitelj, prikupljeno je dovoljno hrane, odjeće i obuće.

“Hrana, odjeća i obuća su prikupljeni, možda je najbolje ako ne možete uplatiti novac putem stranice da kupite bon u nekoj od većih trgovina te da se na taj način donira, tako će oni moći u trgovini kupiti što im treba, jer oni to najbolje znaju, kao i bonovi od trgovina s odjećom (H&M, C&A, New Yorker, KIK) tako da djeca i oni mogu osobno kupiti odjeću odgovarajuće veličine, također bonovi trgovina kao DM i Muller će odlično doći. Ovaj iznos koji prikupljamo ostavit ćemo par dana da probamo skupiti ciljanih 3000 $ te osobno uplatiti direktno ako to bude moguće na neki od računa dostupan Iliji i njegovoj obitelji ili mu ih predati osobno. Također opcija postoji da mu osobno pošaljete novac ili stvari na adresu Ilija Karamatić, Vaganačka ulica 15/1, Gornja Kustošija, 10000 Zagreb. Još jednom hvala svima te dijelimo i uključimo se!!!”, objavio je Ćorić na grupi na Facebooku “Hrabri tata i njegovi klinci”.

‘TATA, JA SAM GLADAN’: Pomozite ocu čija je potresna Facebook priča iz zagrebačkog tramvaja dirnula cijelu naciju!

Reporteri 24sata posjetili su 37-godišnjeg Iliju Karamatića u obiteljskom domu.

“Presretni smo, nismo ovo očekivali ni u najluđim snovima. Telefon nam ne prestaje zvoniti, a puno ljudi je i osobno došlo k nama. Ovoliko potrepština nećemo uspjeti raspakirati do proljeća”, rekao je Ilija za 24sata.

“Najviše smo dobili hrane i higijenskih potrepština. Ljudi su darovali i nešto dječje robe, tople jakne za djecu, ma za zimu će to odlično doći”, rekla je Ilijina supruga Nataša (40).

Ilija je naime prije nekoliko godina obolio od multiple skleroze. Prošao je i četiri operacije. Zbog bolesti ne može raditi i otežano se kreće.

“Hodam uz pomoć hodalice ili štaka, ali kada hodam sa štakama potrebna mi je Natašina pomoć. Mučimo se na tom brijegu”, rekao je Ilija. Obiteljska kuća nalazi se na brdovitom dijelu Kustošije, pa Ilija bez Natašine pomoći ne može nikamo.

“Meni ne treba mnogo i ne tražim mnogo. Htio bih samo biti zdrav. Život nam se uljepšao već sada. Bit će lakše, siguran sam”, zaključio je Ilija za 24sata.