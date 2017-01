‘TATA, JA SAM GLADAN’: Pomozite ocu čija je potresna Facebook priča iz zagrebačkog tramvaja dirnula sve!

Čim se pojavila informacija o potrebitom ocu Iliji Karamatiću s teškom bolešću, javilo se i mnoštvo njegovih sugrađana koji žele pomoći njemu i njegovoj obitelji.

U popularnoj Facebook grupi Zakaj volim Zagreb, objavljena je vrlo potresna objava vezana uz nedavni događaj iz jednog zagrebačkog tramvaja. Priča je to o ocu koji je svom malom djetetu morao objašnjavati kako danas nije bilo dovoljno boca, pa je kupio samo jedno pecivo.

‘Tijekom današnje uobičajene vožnje tramvajom, na posljednjoj stanici ulazi otac. Ispod lijeve ruke dvije štake, dok desnom pokušava pridržavati kolica s malim djetetom. Napokon uspijeva sjesti na prazno sjedalo, dok se dijete budi. Prvo što progovara je ”tata, ja sam gladan” . Tata mu objašnjava kako danas nije bilo baš boca, te da mu je uspio kupiti samo jedno pecivo, s tonom koji obećava kako će se tata uvijek snaći’, stoji u objavi na spomenutoj Facebook stranici.



Gospodin je u razgovoru rekao kako boluje od multiple skleroze te da je zadnjih mjesec i pol dana proveo u bolnici. Djecu je čuvala gospođa koju je trebalo i platiti.

Gospodin živi na području Gornje Kustošije i ima trogodišnjeg sina i osmogodišnju kćer.

Index je stupio u kontakt s Ilijom Karamatićem koji je potvrdio da je riječ o njemu.

Zbog bolesti ne može naći posao

“Da, to sam ja. Budući da ne radim, prikupljam boce, no zimi ih je puno teže pronaći. Imam dvoje djece, kćer koja ide u prvi osnovne i sina od 4 godine. Taj dan sam išao u potragu za bocama sa sinom, budući da imam multiplu sklerozu i da sam teško bolestan prisiljen sam nositi štake. U tramvaju mi se sin požalio da je gladan i to je čula jedna gospođa kojoj sam ispričao svoju tešku životnu situaciju i ona je to podijelila na internetu. Danas mi cijeli dan zvoni telefon. Ljudi se javljaju i žele nam pomoći, to me jako ganulo”, rekao nam je Ilija.

Po struci je kaže, automehaničar i konobar, no zbog bolesti ga nitko ne želi zaposliti.

“Nevjenčana supruga je cvjećarka, radila je za jednog gazdu koji ju povremeno zove, a još je dobila i neku tešku alergiju pa su joj ruke počele oticati od zelenila tako da sad ne radi. Ja primam invalidninu od 1250 kuna te dječji dodatak. Ukupno živimo od 3000 kuna. Budući da smo podstanari plaćam 2400 kuna za stan i režije i ostane nam 600 kuna za hranu i ostalo. Zato skupljam boce. Ljeti je puno lakše. Zimi mi je teško hodati”, rekao nam je Ilija.

Pitali smo ga što mu treba pa je rekao da mu treba hrana za ženu i djecu, jer ona kaže, baš i ne jede.

