KAKO IH NIJE SRAM?: Dok saborski zastupnici imaju slobodan tjedan, radnice za vikend odradile neradan petak

Zastupnici su zbog blagdana u četvrtak, odlučili ne raditi cijeli tjedan. No, velikom broju građana u Hrvatskoj, pogotovo onima koji rade u privatnim tvrtkama, tako nešto ne pada na pamet.

Tako je i u jednoj od najpoznatijih hrvatskih tvornica čarapa gdje se radi punom parom. “Radimo samo ova tri dana, subotu smo odradili za petak, tako da nam je petak neradni dan. Spaja nam se”, kaže Suzana Vračić, radnica u ‘Tvornici čarapa Jadran’, za RTL.

Ovog tjedna tamo rade sve dane osim četvrtka, a petak su, dakle, već odradili, i to za prosječnu neto plaću u proizvodnji od 3.000 kuna.

U saborskom uredu za medije danas su rekli da je na dan kada nema plenarne sjednice, sabornica zaključana za sve pa i za novinare. Saborski zastupnici tako na poslu neće biti cijeli ovaj tjedan, i to za više od četiri puta veću plaću.



Dvije su opcije da se tako nešto ne ponovi

Analitičari kažu, građani su dobili zastupnike kakve su izabrali.

“Prvo, da ne biraju ljude koji se tako neodgovorno ponašaju, dakle da ih kazne na sljedećim izborima, što je vrlo malo izgledno, nije se dosad događalo. Druga je da se netko poput MOST-a, koji je dosad to predlagao, uistinu uhvati posla i uvede reda u Sabor”, kaže politički analitičar Krešimir Macan.

Šef Sabora Željko Reiner najavio je jednotjedni odmor, što je izazvalo kritike javnosti. “Ali ćemo početi raditi i radit ćemo cijeli onaj tjedan iza toga”, dodao je Reiner.

“Apsurdno bi bilo raditi u srijedu, četvrtak ne raditi, pa ponovno raditi u petak. Ovako ćemo početi u ponedjeljak i nadoknaditi to”, kazao je HDZ-ov saborski zastupnik Željko Dilber upitan o tome da zbog jednog neradnog blagdana saborski zastupnici neće raditi cijeli sljedeći tjedan.

Bulj odluku smatra sramotnom

Zastupnik Mosta Miro Bulj rekao je pak da odluku Sabora da ne radi sljedeći tjedan smatra sramotnom.

“Smatram da Sabor ima dosta posla, dosta obveza. Smatram da je to sramotno i da je to zapravo ruganje građanima. Smatram da se to trebalo odraditi ne na dan praznika, ali da je bila mogućnost da se odradi od ponedjeljka do srijede i u tom trenutku onda naći nekakva druga rješenja i sljedeći tjedan nadoknaditi taj jedan dan koji bi možda bio petak. Nije dobra poruka prema našim ljudima koji rade i onima koji po kontejnerima traže hranu. Smatram da je strašno loša poruka i da se ubuduće više neće ponoviti”, kazao je Bulj.

No, i kada se vrate s odmora neće im radni dan biti naporan. U ponedjeljak je Dan hrvatskog Sabora pa će sjednica biti svečana, umjesto radne.