TAKO JE GOVORIO LOŠO: ‘Treći svjetski rat počinje u Rijeci’ i još 7 najvećih ludorija bivšeg Kolindinog savjetnika

Sudimo li samo po činu i odlikovanjima, umirovljeni admiral Hrvatske vojske Davor Domazet Lošo slabije upućenom promatraču mogao bi se doimati kao ozbiljan vojni strateg, čak i “vojni analitik s težištem interesa na geostrategijskim raščlambama”, kako stoji u natuknici o njemu na Wikipediji.

I karijera tog 69-godišnjeg Sinjanina sugerira da je riječ o vrhunski obrazovanom i obučenom časniku. U ondašnjoj SFR Jugoslaviji završio je sve razine vojnih škola, uključujući i onu glavnu, Ratnu školu. U zapovjedništvu ratne mornarice JNA bio je pročelnik za obavještajnu analitiku, a u činu kapetana fregate prešao je početkom Domovinskog rata u tada nastajuću Hrvatsku vojsku postavši smjesta član stožera Zbora narodne garde.

U Oružanim snagama RH napredovao je do čina admirala, a bio je i načelnik Glavnog stožera OS RH od 1998. do 28. rujna 2000. godine kada ga je, skupa s još jedanaestoricom ratnih zapovjednika, prisilno umirovio tadašnji predsjednik Republike Stjepan Mesić. Povod je bilo njihovo potpisivanje političke peticije protiv kriminalizacije Domovinskog rata. Nakon toga osebujni se admiral okušao u politici i publicistici privlačeći pozornost svojim knjigama u kojima je pod ozbiljnim geostrateškim analizama poturao niz teorija urota koje su uglavnom graničile s bizarnim. Bez obzira na sve to, predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović imenovala ga je članom Vijeća za domovinsku sigurnost. S te dužnosti razriješila ga je danas, a zbog njegove besprizorne ratnohuškačke izjave kojom je komentirao spor Hrvatske i Slovenije oko presude Međunarodnog aribitražnog suda o teritorijalnom razgraničenju.





“Na takvo 17 godina dugo ucjenjivanje Hrvatske, koje zapravo traje još od Domovinskog rata, može se odgovoriti na jedini način na koji oni razumiju – a to je za oktavu više”, kazao je Domazet u izjavi za portal Direktno.hr te dodao ono najspornije u svojoj izjavi: “Hrvatski bi pješaci za 48 sati mogli ući u Ljubljanu!”

To je samo jedna od brojnih izjava kojom je Domazet nasmijavao ili sablažnjavao javnost, no imajući istodobno i mnoštvo pobornika. Donosimo pregled nekih njegovih umotvorina novijeg datuma.

1.Požare u Dalmaciji podmeću Jugoslaveni

Kada su ovoga ljeta u Dalamciji bjesnili nezapamćeni požari, Domazet Lošo dolio je još malo ulja na vatru iznijevši svoju tezu o uzrocima. Na pitanje kome je u interesu da Hrvatska gori, odgovorio je: “To je u interesu dušmanima Republike Hrvatske koji našu državu žele uništiti. Jugoslavenima. Kad nas nisu mogli u ratu uništiti sad nas žele uništiti asimetričnim ratom. Oni koji se ne mire sa samostalnom državom Hrvatskom obranjenom u Domovinskom ratu – njima je u interesu da Hrvatska gori, jer su požari jedan od oblika asimetričnog rata. (…) I to baš u vrijeme kada se po prognozama može znati da je tijeku bura koja puše već četiri dana.”

2. Protiv Hrvatske se vodi asimetrični rat

Teza o “asimetričnom ratu” zaslužuje dodatno tumačenje, a ovo je tek dio Domazetova iscrpnog objašnjenja istog.

“To je rat bez vojnika, bez početka, bez bojišnice i bez bitke, ali je ipak rat zato što se osvaja, u ovom slučaju ugrožava, jedno određeno područje. Od Boke Kotorske koju još zovu – nevista Jadrana gdje obitavaju Hrvati, Hercegovina u kojoj su Hrvati i Dalmacija”, kazao je i do kraja “razgolitio” strategiju tog asimetričnog rata: “Ako nema Hercegovine i Dalmacije, nema ni Hrvatske”.

3. Jugoslavija će biti obnovljena na Vidovdan

Promovirajući svoju knjigu “Hrvatski Domovinski rat 1991. – 1995. – strateški pogled” Domazet se 2010. godine otisnuo na turneju po Hrvatskoj. Na tribinama je iznosio smjelu tezu da će Jugoslavija biti obnovljena.

“Neće se zvati Jugoslavija kao što je to bila treća, miloševićevska Jugoslavija, nego Jugosfera”, kazivao je tvrdeći da je to strateški plan Velike Britanije.

Ali, to nije sve! Lošo je čak objavio i točan datum obnove Jugsolavije. Bit će to, kazao je, na Vidovdan (28. lipnja) 2014. godine! Vrijeme ga je očigledno demantiralo, a kada su ga novinari te 2010. upitali iz kojih izvora crpi informacije, vojnički odrješito je odgovorio: “Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga i admiral ne odaje svoje izvore!”

4. Treći svjetski rat započet će u Rijeci

Ako je već promašio točan datum obnove Jugoslavije, još ima vremena da vrijeme da za pravo Domazetovoj još smjelijoj tezi o vremenu i mjestu izbijanja Trećeg svjetskog rata. U svojoj knjizi “Klonovi nastupaju” iz 2007. godine ustvrdio je da će Treći svjetski rat izbiti 2025. godine u Rijeci. Evo i njegova objašnjenja zašto baš tada i ovdje: “Ratovi će se u budućnosti voditi zbog pitke vode, a na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine, na dubini od pedeset do dvjesto metara, nalazi se najveći bazen pitke vode u Europi.”

5. Hrvatska vlast izvodi unutarnju agresiju na Hrvatsku

“Treba li Hrvatskoj Oluja 2?” – priupitao bi Domazet Lošo publiku na svojim predavanjima 2014. godine, u vrijeme kada je na vlasti bila Kukuriku koalicija na čelu sa SDP-om. Publika bi na njegovo pitanje zapljeskala, a on bi joj tada iznio svoje objašnjenje: “Potrebna nam je Oluja 2 iz prostog razloga što je Hrvatska sada izložena unutarnjoj agresiji. Možda vam to čudno zvuči. Unutarnja agresija je kada se jedan zaokružen sustav, a to bi trebala biti država Hrvatska, napada pojedinačno u cjelini što dovodi do blokade svih stvaralačkih snaga u RH. (…) Institucije ne funkcioniraju, osim Katoličke crkve. Znate li tko provodi tu agresiju? Izvršna vlast u Hrvatskoj Oni provode (srpski) Memorandum 2 iz 2011. godine u kojem stoji da Srbi trebaju ostvariti u miru ono što nisu u ratu, najprije time da se promijeni postavka o tome da u Hrvatskoj nije bila agresija nego građanski rat.”

6. Teroristički napad u Parizu nije se dogodio

Jedna od Domazetovih bunovnijih teorija zavjere jest ona da se teroristički napad u Parizu 13. i 14. studenoga 2015. godine u kojem je, na više lokacija, ubijeno 129 ljudi – nije dogodio.

“Sve je laž. Napad u Parizu nije se ni dogodio. Jeste li vidjeli mrtve? Niste. Jeste li vidjeli jednoga pokopanog? Nema nijednog pokopa, bilo da se radi o žrtvama, bilo da se radi o atentatorima, odnosno teroristima. Imate tek neke slike, recimo, jedna je žena na slici kao ranjena, još jedan poluodjeven čovjek”, kazao je Domazet Lošo.

7. Dolazak migranata kao uštrcavanje droge

Masovni dolazak migranata u Europu, napose Njemačku, Domazet je slikovito opisao kao “uštrcavanje droge” s ciljem “uništavanja ostataka kršćanske kulture”. Dakako, on je “raskrinkao” i scenarij po kojem se to odvija. Točnije, vojnu doktrinu modularnog tipa.

“Onaj koji je stvorio i destabilizirao taj prostor namjerno ga je destabilizirao i pripremio te izbjeglice. (…) Te su izbjeglice namjerno držane u kampovima. One su pripremane po vojnoj doktrini na način modularnoga tipa i kada vidite kako dolaze, taj modul izgleda ovako: naprijed dolaze žene, nose djecu, ili muškarci nose djecu na ramenima ili u naručju da bi oni humanitarno rekli ‘evo ne možete vi protiv djece’. Oni se s pomoću njih koriste da probiju prostor što dublje u Europu, a iza njih idu dvadeset do četrdeset godina mladi ljudi. Ide ona populacija koja će ekspanzivno demografski potpuno promijeniti sliku Europe”, kazao je Lošo.

Usto je “razotkrio” i pravog vođu zloglasnog ISIL-a. “ISIL ne vodi čak ni musliman, vodi ga netko tko je po pravome imenu Tarkan Batirašvili, dakle Gruzijac, koji je pet godina obučavan u specijalnim postrojbama”, otkrio je javnosti Domazet Lošo.

8. Slobodan Milošević je živ

Proljetos su neki svjedoci tvrdili da je Davor Domazet Lošo, na predavanjima o Domovinskom ratu koje je držao profesorima povijesti u hrvatskim školama, govorio da bivši srbijanski vožd Slobodan Milošević nije mrtav. Odnosno, ako i jest mrtav, da je u Požarevcu u grob položen prazan lijes. Na istim predavanjima, Domazet je navodno tvrdio da je Josip Broz Tito bio ruski špijun.

