TAJNI PREGOVORI: Otkriveno s kojim je oporbenim strankama Plenković pregovarao dan prije šokantne smjene Mostovih ministara

Andrej Plenković vodio je tajne pregovore o pregrupiranju parlamentarne većine i prikupljanju 76 ruku u Saboru najmanje jedan prije no što je naložio razrješenje Mostovih ministara, a potom i državnih tajnika, piše Nacional.

Pregovore je, navodno, vodio odvojeno s predsjednikom IDS-a Borisom Miletićem i predsjednikom HSS-a, Krešom Beljakom. Kako je Nacionalu potvrdio izvor iz HSS-a, Plenković je prvom čovjeku te stranke ponudi suradnju koja bi dovela do učvršćivanja HSS-a, ali i mjesta dožupana u svim županijama u kojima bi HSS pristao na predizbornu suradnju s Plenkovićevim HDZ-om.

Razgovori su se, doduše preko posrednika, nastavili i tijekom proteklog tjedna. Ovim informacijama u vodu pada Plenkovićeva tvrdnja da smjene Mostovaca nisu bile unaprijed planirane već da su se dogodile u tom trenutku kad nisu dali podršku Zdravku Mariću na prošlotjednoj sjednici Vlade.

Krešo Beljak potom je sazvao sjednicu Predsjedništva HSS-a koje se, zajedno s Beljakom usuglasilo kako će Plenkovićev prijedlog o suradnji odbiti. Ta bi odluka Plenkoviću mogla predstavljati velik problem, a da se sa sakupljanjem 76 ruku u Saboru bori i dalje, insinuira i činjenica da se u lobiranje kod HSS-a uključio i predsjednik Europske pučke stranke Joseph Daul koji je Beljaka telefonski pitao hoće li podržati HDZ te kako je ‘važna stabilnost Vlade’.

‘Nudio je sve’

A što je Plenković ponudio HSS-u u zamjenu za podršku? Nacionalov izvor iz HSS kaže – sve. ‘Rekao je da biramo što želimo. Nije on sam ponudio neko ministarstvo nego je djelovao kao da očekuje od Beljaka da on sam kaže koja ministarstva HSS želi. Osim toga, nudio nam je HDZ-ovu podršku na lokalnoj razini u zamjenu za raskidanje koalicije s SDP-om na svim razinama. To je za nas potpuno neprihvatljivo’, rekao je izvor iz HSS-a.

Beljak je u razgovoru s Plenkovićem naveo konkretne situacije u kojim se HDZ neprimjereno ponio prema HSS-u na to je premijer Plenković odgovorio kako ništa nema veze s njime te da se njih dvojica sigurno mogu kvalitetnije dogovoriti. Na pitanje je li se uistinu samo dan prije smjene ministara sastao s Plenkovićem, Beljak nije dao konkretan odgovor, ali je potvrdio da su pregovarali.

Druga priča stiže iz HDZ-a

Iz HDZ-a su pak tijekom vikenda počele curiti informacije prema kojima je Plenkovićeva većina sigurna te kako je HSS pristao na dogovor s HDZ-om, ali nakon izbora. Isti izvori tvrde kako je Beljak pristao doći na mjesto potpredsjednika Vlade te preuzeti Ministarstvo poljoprivrede i zaštite okoliša.

Iza HSS-a je jedan turbulentan period otkako su pristali koalirati s SDP-om, a ne HDZ-om te su u toj stranci sigurni kako iza brojnih pokušaja raskola u HSS-u stoji HDZ koji tako pokušava stvoriti dojam da je HSS pred raspadom.

HDZ je, navodno i individualno pokušao na svoju stranu pridobiti pojedine članove HSS-a u čemu je, piše Nacional, sudjelovao i bivši politički tajnik HDZ-a Tomislav Čuljak.

Izvori bliski vrhu HDZ-a jučer su u poslijepodnevnim satima izjavili kako imaju na svojoj strani 74 glasa te da je ih do danas uspjeti skupiti 76.

Pokušava pridobiti i IDS

A isti dan kad se sastao s Beljakom, Plenković se sastao i s predsjednikom IDS-a, Borisom Miletićem, piše Nacional. Detalji tog sastanka nisu poznati, ali opet se radi o sastanku održanom dan prije smjene Mostovih ministara što dodatno ukazuje na to da je Plenković, iako je tvrdio da nije znao, ipak bio obaviješten unaprijed o tome kako će Mostovi ministri glasovati po pitanju Zdravka Marića.

