TAJNI DIO IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA OTKRIVA: HRT Antunu Vrdoljaku isplaćivao stotine tisuća kuna, a obećali mu i tantijeme 70 godina nakon smrti

Iako je prije samo tjedan dana, proslavljeni hrvatski redatelj Antun Vrdoljak, negirao da je samo prošle godine od HRT-a zaradio 130 000 kuna na temelju autorskih naknada, Vrdoljaka sada demantira tajni dio izvješća Nadzornog odbora te kuće koji je procurio u javnost i iz kojeg je vidljivo da je HRT tom redatelju isplatio puno više od 130 000 kuna, a osigurani su mu i tantijemi koji će se isplaćivati njegovim nasljednicima čak 70 godina nakon njegove smrti.

Osim što je tvrdio da ništa od navedenog nije istina, Vrdoljak je prošli tjedan komentirao kako bi mu spomenuti iznos dobrodošao u životu. Naime, nedavno su u javnost procurile informacije o tome kolike je iznose HRT prošle godine isplaćivao vanjskim suradnicima. Među navedenim imenima u tajnom dijelu izvješća našlo se i ono Antuna Vrdoljaka, a prema spomenutom izvješću njemu je dva puta isplaćeno po 65.000 kuna.

On je te informacije negirao kao i to da s HRT-om ima ugovore na razdoblje od 2005. do 2030.

Međutim, Jutarnji list je uspio doći do dijela ugovora koji se klasificira kao poslovna tajna, a u njemu je razvidno da je HRT Vrdoljaku u 2016. na ime autorskih naknada isplatio znatno veći iznos od 130.000 kuna koje je NO prvotno naveo u svom godišnjem izvješću.



Naime, HRT mu je 2016. isplatio 240.424,24 kuna bruto, odnosno 200.424,25 kuna neto, a riječ je o iznosu trostruko većem od primjerice godišnje plaće srednjoškolskog profesora ili podjednakom godišnjoj plaći hrvatskog premijera, piše taj list.

SMIJENJENA ANJA ŠOVAGOVIĆ DESPOT: ‘To što mi je HDZ napravio nisu radili ni komunisti!’

NOVE SMJENE U HRT-U I VIJEĆU ZA MEDIJE: Oporba bijesni, optužuju da se želi zaštiti kriminal na Prisavlju

Vrdoljaku je 5. travnja 2016. HRT isplatio 65.000 kuna, zatim su 24. kolovoza 2016. uslijedile dvije isplate od 65.000 i 45.999 kuna, da bi mu 24. listopada 2016. HRT isplatio još 65.000 kuna.

Naknade za reprize “Duge mračne noći”

Nešto malo manje od polovice ukupnog iznosa od 110.000 kuna isplaćeno mu je i za reprizu serije “Duga mračna noć” za redateljsku i scenarističku autorsku naknadu. Ta je serija snimljena početkom 2000. u koprodukciji s HRT-om, no ni iz dopunskog izvješća Nadzornog odbora nije vidljivo na što se točno odnosi ostalih 130.000 kuna isplaćenih Vrdoljaku prošle godine. Prema saznanjima Jutarnjeg, HRT je taj novac isplatio zbog lani reprizirane serije “Prosjaci i sinovi” koju je Vrdoljak režirao još u Jugoslaviji.

Bio na čelu HRT-a

Vrdoljak je od 1991. do 1995. bio direktor HRT-a, a od 1995. do smjene HDZ-a s vlasti u siječnju 2000. bio je saborski zastupnik te stranke. Po odlasku u saborsku mirovinu, 2000. godine, Vrdoljak je u koprodukciji s HRT-om snimio 13 epizoda igrane serije “Duga mračna noć”, zatim igrano-dokumentarni serijal “Tito”, da bi lani s upravom Siniše Kovačića izravnim pozivom bez javnog natječaja ugovorio snimanje igranog filma “General” o generalu Anti Gotovini. U tom filmu glavnu ulogu igra Goran Višnjić.

Unosni ugovori

Od početka 2000. do jeseni 2005. s HRT-om sklopio šest ugovora vezanih za otkup scenarija, produkciju i prikazivanje 13 epizoda serije “Duga mračna noć”. Prvi ugovor za prve četiri epizode sklopio je 5. siječnja 2000., a u ime HRT-a ugovor je potpisao Josip Grgić, pomoćnik tadašnjeg ravnatelja (današnjeg gradonačelnika Osijeka) Ivice Vrkića. Već u tome prvom ugovoru, uz cijenu scenarija, Vrdoljak je ugovorio naknade za repriziranje serijala. HRT se već tada obvezao da će mu za prvu reprizu te serije isplatiti 50 posto važeće HRT-ove tarife za scenariste i redatelje, a za svaku sljedeću reprizu 25 posto važeće HRT-ove scenarističke i redateljske tarife.

Te odredbe prenosile su se u svaki sljedeći ugovor kojim je HRT otkupljivao nove epizode scenarija “Duge mračne noći”, a ugovore u ime HRT-a potpisivali su u travnju 2001. pomoćnik tadašnjeg ravnatelja Mirka Galića, dok je u siječnju 2002. ugovor za nove epizode potpisao sam Mirko Galić. U rujnu 2002. to je učinio Galićev pomoćnik Vanja Sutlić, koji je u rujnu 2003. potpisao i ugovor s Vrdoljakom za završne četiri epizode toga serijala.

Dakle, HRT je Vrdoljaku za scenarij 13 epizoda “Duge mračne noći” platio ukupno 279.720 kuna. Međutim, u listopadu 2005. Vrdoljak s tadašnjim ravnateljem Mirkom Galićem sklapa i šesti ugovor kojim dodatno učvršćuje dogovor o naknadi za repriziranje te serije. Njime se potvrđuje da će HRT Vrdoljaku za prvu reprizu “Duge mračne noći” isplatiti 50 posto važećeg HRT-ova cjenika za redatelje i scenariste, a za svako sljedeće repriziranje 25 posto naknade važećeg HRT-ova cjenika. Tim ugovorom od 10. listopada 2010. Galić Vrdoljaku osigurava i isplatu od 76.791,00 kuna “za prvo reprizno emitiranje serije na satelitskom programu HRT-a”.

Upravo na taj ugovor koji je 2005. potpisao Galić aktualna uprava HRT-a se poziva kao na temelj za isplatu Vrdoljakovih naknada za reprizu “Duge mračne noći” u 2016.

Autorske naknade za repriziranje do kraja života

U javnost je osim iznosa procurila i informacija da je u ime Uprave HRT-a sadašnja voditeljica Odjela upravljanja proizvodnjom Pamfila Špiranec s Vrdoljakom potpisala i ugovor u kojem stoji da će Antun Vrdoljak autorsku naknadu od HRT-a za repriziranje svojih filmova uživati do kraja života, a njegovi nasljednici još 70 godina nakon njegove smrti.

Pri tome se uprava HRT-a poziva na 99. članak Zakon o zaštiti autorskih i srodnih prava u kojem stoji da autorska prava traju za života autora i 70 godina nakon njegove smrti, ako tim Zakonom nije drukčije određeno.

Međutim, u tom se istom dokumentu pojašnjava zbog čega u Godišnjem izvješću Nadzornog odbora HRT-a stoji da tu naknadu Vrdoljak prima samo do 2030. (a ne i 70 godina nakon smrti). Zbog toga, tvrdi Špiranec, jer operativni sustav koji HRT koristi, a ime mu je HONIS, nije kadar zabilježiti prava koja sežu nakon 2030. Nijedan drugi redatelj na HRT-u nema tako “ekskluzivne” i unosne ugovore kao Vrdoljak.