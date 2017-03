TAJNA ZAJEDNIČKE PRESICE: Istraživali isplate Milanovićeve vlade, a dnevnice potpisivao šef ureda Andreja Plenkovića

USKOK je do jučer istraživao samo sumnjive dnevnice iz razdoblja Milanovićeve vlade dok će sada morati istraživati i Davora Božinovića čiji se potpisi nalaze na također sumnjivim dnevnicama.

Nakon što je USKOK svoju istragu o aferi “Dnevnice” proširio i na 2016. godinu u utorak su se na ispitivanju našli posebni savjetnici bivšeg premijera Oreškovića, pa i Jakša Puljiz koji je potvrdio kako su ga ispitivali o lažnim putnim nalozima u Zürich, Ženevu i Luxembourg.

No, u Vladi tvrde kako je njihova istraga počela još prije tri tjedna, a da ju je naložio premijer Andrej Plenković i to usmenim putem. “Nismo se željeli osloniti ni na istragu koju bi vodila služba unutarnje kontrole Vlade, jer nismo znali u koga se možemo pouzdati. Ovog ponedjeljka ta je istraga dovršena i premijer je pozvao u Vladu Dinka Cvitana, glavnog državnog odvjetnika, da ga upozna s tim rezultatima, a potom ga je zamolio i da, ako hoće, ostane na konferenciji za novinare na kojoj je predsjednik Vlade kazao da sumnja i na nepravilnosti za 2016. Premijer je, naime, smatrao kako je kriminal takvih razmjera u srcu Vlade previše važna stvar da bi je prešutio”, rekli su u Vladi za Slobodnu Dalmaciju.

Istraga će se sada, očito, usmjeriti na Sandru Zeljko, koja od ponedjeljka više ne radi u Banskim dvorima, ali i na Tereziju Matić, v.d. ravnatelja Ureda za opće poslove Vlade i Sabora, koja je do srpnja 2016. bila šefica računovodstva tog Ureda i čiji se potpis nalazi na očitovanju Državnoj reviziji o sumnjama na nepravilnosti u isplati dnevnica. U tom očitovanju stoji da su iz Ureda predsjednika Vlade dobili informaciju da je službena putovanja savjetnika dogovarao i odobravao šef kabineta premijera u konzultacijama s premijerom, ali i da su savjetnici podnosili usmena izvješća o putovanjima Uredu predsjednika Vlade u svrhu savjetovanja premijera.

Istraga s usmenim nalogom

Činjenica da se na sumnjivim putnim nalazima nalaze i potpisi aktualnog šefa kabineta premijera Davora Božinovića dodatno kompromitira zajedničku presicu Plenkovića i Cvitana, jer Cvitanovi ljudi moraju sada istražiti i Božinovića.

Uz to valja reći i kako tvrdnje iz Vlade da su premijerovi ljudi od najvećeg povjerenja dva ili tri tjedna provodili internu istragu opasno dolazi u pitanje ako je u Vladi rečeno da o toj istrazi nema pismenog traga, kao i da su “rezultati” istrage Cvitanu i javnosti predočeni na dan kada je Saucha podnio kaznenu prijavu za malverzaciju s dnevnicama u 2016.

Naime, koliko se moglo doznati, Saucha je još u petak, 3. ožujka, otišao prijaviti USKOK-u kaznena djela u vezi s dnevnicama za 2016., ali je došao kasno poslijepodne, kada USKOK nije “radio”, pa je navodno istog dana došao u Vladu u Banske dvore obavijestiti nadležne da obrate pozornost na isplatu dnevnica jer je njegova interna istraga pokazala kako su se prijevare nastavile i u 2016. godini. To jednako tako upućuje na to da je USKOK do utorka istragom bio ograničen samo na godine u mandatu bivšeg premijera Zorana MIlanovića, pa tako nije istraživao ni što se događalo u Uredu premijera prije 2012. niti ono na što ih je naknadno upozorio Saucha.