TAJNA TAJNE VEČERE: Jesu li Gotovina, Čermak i Milanović dogovarali operaciju vraćanja Ine u hrvatske ruke?

Prvi čovjek mađarskog MOL-a Zsolt Hernadi nedavno je javno dao do znanja da bi se MOL mogao riješiti Ine.

24 sata pišu pozivajući se na svoj tjednik Express, da bi mnogi, manje ili više tajni sastanci važnih ljudi u Zagrebu ovih dana trebali definirati odgovor koji će Hrvatska dati na tu Hernadijevu ponudu.

“Ne smijete je prodati Rusima”

Isti tjednik također piše da su u planove oko povratka Ine u hrvatske ruke angažirani i bivši premijer Zoran Milanović te generali Ivan Čermak i Ante Gotovina, pa u tom svjetlu možda treba uzeti u obzir vijest o njihovoj zajedničkoj večeri na kojoj su ‘ulovljeni’ prošle subote u jednom zagrebačkom restoranu.

Nakon te večere u Zagreb je stigao i američki izaslanik za energetiku Amos Hochstein navodno premijevši poruku SAD Hrvatskoj: ako uzmete Inu od Mađara, ne smijete je prodati Rusima.



Tri scenarija za Inu

Jedan neimenovani sugovornik Expressa, blizak hrvatskom dijelu uprave Ine, kaže da za hrvatsku naftnu kompaniju postoje tri scenarija.

“Prva je opcija da država proda svoj udio MOL-u. Drugi je da se dvije kompanije, Ina i MOL, spoje pa da hrvatska država u takvoj kompaniji dobije između 15 i 25 posto vlasništva. Treći je scenarij da Hrvatska otkupi svoj udio od Mađara”, kazao je dodavši da se danas ne zna prava vrijednost Ine i da to nije više ona kompanija otprije 15 godina.

MOL je isprva imao vlasnički udio u četvrtini Ine, a potom je došao do 49 posto. Da bi je vratila u svoje ruke, država bi za Inu morala dati oko dvije milijarde dolara ili 14 milijardi kuna.

HEP bi je mogao otkupiti

Na pitanje ima li netko u Hrvatskoj dovoljno novca da otkupi Inu, isti je sugovornik odgovorio potvrdno.

“Da, HEP ima oko dvije milijarde kuna zadržane dobiti i uz kredit bi mogao kupiti Inu. To bi bila dobra kompanija. No država mora reći što bi htjela učiniti s Inom. Morala bi imati strategiju, znati kako upravljati kompanijom. Naći će se banka koja će to kreditirati, ali Ina danas više sliči privjesku MOL-a nego uspješnoj kompaniji. MOL ima krasnu viziju strategije do 2035. godine, a mi nemamo nikakvu”, kazao je.

Državni vrh navodno razmatra i mogućnost raspisivanja narodnog zajma za Inu.

