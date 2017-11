TAJNA DRUGE GROBNICE NA OVČARI: ‘Znamo da je tamo, ali još je nitko nije uspio naći’

Na poljoprivrednoj ekonomiji Ovčari pored Vukovara u noći s 20. na 21. studenoga 1991. godine počinjeno je masovno pogubljenje hrvatskih branitelja i civila dovezenih iz vukovarske bolnice.

Od 261 osobe, koliko ih je odvezeno iz bolnice, dosad je iz masovne gorbnice na Ovčari ekshumirano njih 200. Tu je masovnu grobnicu u listopadu 1992. otkrila tadašnja novinarka Le Mondea, a kasnije glasnogovornica Haaškog tužiteljstva Florence Hartmann, koja je nakon ovogodišnje, 25. obljetnice masakra, ponovila da na području Ovčare sigurno postoji još jedna masovna grobnica, piše Jutarnji list.

Neuspješna potraga jer nema prave informacije

Prema riječima pukovnika Ivana Grujića, bivšeg predsjednika Povjerenstva Vlade za zatočene i nestale, još 14 osoba s popisa odvezenih iz bolnice pronađeno je na drugim mjestima na području Vukovara, a za 47 se još traga. Ukupno se, pak, 291 osoba iz Vukovara još vodi kao nestala.

“Riječ je o najmanje 30 osoba koje su ubijene u hangaru, na mjestu današnjeg Spomen-doma Ovčara, i koje su nakon pogubljenja prebačene na drugu stranu ceste u jedan manji jarak, gdje su zakopane. No, s obzirom na to da je to bili izuzetno plitko, po nalogu tadašnje JNA, posmrtni ostaci tih žrtava prebačeni su u veljači 1992. na područje u blizini masovne grobnice u kojoj je pronađeno 200 žrtava. Ta informacija potvrđena je i u Beogradu na suđenju za ratne zločine na Ovčari. Mi smo svih ovih godina uporno provodili probna iskapanja kojih smo obavili više od 40, prekopali smo nekoliko jutara zemlje, dovezli smo najmoderniji radar iz Njemačke za satelitsko snimanje, ali sve je bilo neuspješno jer nismo imali pravu informaciju”, kaže Grujić.



Srbija će otvoriti arhive kada završe procesi u Haagu

On dodaje da u tom traženju nisu dobili očekivanu pomoć Međunarodnog suda, a ni vlasti u Srbiji, pa je ta druga grobnica do danas ostala zagonetkom.

“Svi mi koji smo na tom poslu radili znamo da je tamo negdje, ali nitko ne zna gdje točno”, kazao je Grujić koji je proljetos, nakon 23 godine na čelu Povjerenstva za zatočene i nestale, smijenjen s dužnosti.

Navodno postoji još jedno neistraženo područje, petstotinjak metara od otkrivene masovne grobnice u smjeru Sotina. Grujić kaže kako je problem u tome što se to tlo već 20-ak godina obrađuje u poljoprivredne svrhe, a situaciju otežavaju i arheološki ostaci.

“Zadnja istraživanja radili smo prije godinu i pol. Međutim, ta situacija morat će se riješiti bilateralnim putem, jer smo mi kroz brojne razgovore utvrdili da vlasti u Srbiji imaju arhivske materijale koji bi trebali otkriti mjesta masovnih grobnica. Oni su nam i rekli da će arhive otvoriti kada se zatvore procesi u Haagu, a s obzirom na to da su praktički završeni, Srbija je te arhive već morala otvoriti. No, čini se da oni za to još nisu spremni – zaključio je Grujić.

