SVJEDOCI OTKRILI DETALJE DRAME NA MORU: ‘Kad smo došli do mjesta sudara, teretnjak je već bio potonuo. Čovjek kojeg smo spasili bio je u šoku’

“Jednog člana posade iz mora su izvukli ljudi s ‘Tijata’, dok je drugi doplivao i mi smo ga digli u gliser, bio je u šoku”, opisuje jedan od svjedoka pomorske nesreće kod Prvića.

Antun Vlahov bio je jedan od mještana Privić Šepurina koji je u srijedu navečer sudjelovao u spašavanju dvojice članova posade teretnog broda “Plavi Jadran” koji je potonuo nakon sudara s vaporom “Tijat” koji plovi na liniji Vodice- Prvić Šepurina- Prvić Luka- Zlarin- Šibenik.

DRAMA NA MORU KOD PRVIĆA: Jadrolinijin brod se sudario s teretnim brodom koji je zatim potonuo, posada je spašena

Ante priča kako je na kopnu prvo čuo udarac. “Kada smo ja i brat Mario došli do mjesta nesreće brod je već bio potonuo. Jednog člana posade iz mora su izvukli ljudi s ‘Tijata’, dok je drugi doplivao i mi smo ga digli u gliser”, opisuje Vlahov za Slobodnu Dalmaciju i dodaje da je čovjek kojeg su izvukli bio u stanju šoka.



Događaju je svjedočio i Lino Vlahov koji kaže kako se havarija dogodila kod punte sv. Frane, na nekih 400-500 metara od Prvić Šepurine. “Tijat je baš bio isplovio iz Šepurine prema Luci, dok je ‘Plavi Jadran’ pun tereta išao na vez u Šepurinu”, kaže uz pretpostavku da je putnički brod udarcem samo nagnuo teretni pri čemu je ovaj zapljusnuo val mora.

“Čujte, to je brod koji je bio pun materijala, otvorenih štiva, malo prostora je bilo do razine mora. Smatram da je 10 tona mora bilo dovoljno da se on nagne i potone. No, sve su to pretpostavke. Znam samo da je potapanje išlo vrlo brzo”, pojašnjava svoje pretpostavke.

Slobodna piše i kako je jedan ribar izjavio da je ‘Plavi Jadran” imao slaba svjetla i da ga “Tijat” možda nije mogao uočiti na vrijeme, no da to nitko drugi od prisutnih nije primijetio.